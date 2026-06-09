Rescatan tapir herido en la carretera Escárcega–Chetumal; será reubicado en Calakmul

Personal de la Guardia Nacional y de la SEMARNAT rescataron con éxito a un ejemplar de tapir herido que fue localizado en la carretera Escárcega–Chetumal, en una acción que resalta la importancia de la protección de la fauna silvestre en la región.

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El animal, perteneciente a la Reserva de la Biosfera de Calakmul, recibió valoración médica y atención especializada tras el rescate. Una vez estabilizado, será reubicado en su hábitat natural dentro de esta importante área protegida, donde podrá continuar su recuperación.

Protección de la fauna, responsabilidad compartida

Este tipo de intervenciones son fundamentales para salvaguardar especies emblemáticas como el tapir, que enfrenta amenazas constantes por el tráfico vehicular en carreteras que atraviesan zonas selváticas, así como por otras actividades humanas. La carretera Escárcega–Chetumal, que conecta importantes regiones de Campeche y Quintana Roo, cruza territorios clave para la biodiversidad del sureste mexicano.

La Reserva de la Biosfera de Calakmul, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, representa uno de los pulmones ecológicos más importantes de México y alberga una gran diversidad de fauna, incluyendo tapires, jaguares y numerosas especies de aves y mamíferos.

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JGH