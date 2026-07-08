“Me obligaron a hacer doble turno sin paga": Trabajadores de Servicios Públicos denuncian jornadas de más de 12 horas en Cancún

Trabajadores de Servicios Públicos Municipales aseguraron enfrentar jornadas que superan las 12 horas diarias para mantener la ciudad limpia, atender espacios públicos y dar mantenimiento a la infraestructura urbana.

De acuerdo con datos del Ayuntamiento, la dependencia cuenta con aproximadamente mil 200 colaboradores. Sin embargo, empleados denunciaron presuntas irregularidades laborales, incertidumbre sobre su permanencia y diversas injusticias. Uno de ellos, quien pidió mantener su identidad en reserva y será identificado como Óscar, relató las condiciones en las que desempeñan sus funciones.

El trabajador señaló que, desde que ingresó hace poco más de un año, le han renovado el contrato en tres ocasiones, con periodos de seis meses, presuntamente para evitar que genere antigüedad.

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Añadió que algunos compañeros con más de 10 años de servicio aún tienen pendientes indemnizaciones y otros pagos. También afirmó que laboran sin seguro, expuestos a accidentes en la vía pública y sin sentirse respaldados por sus superiores. “Es un trabajo duro, que a veces alcanza para comer y otras no. Tengo poco más de un año aquí y he firmado tres contratos que ni siquiera me permiten leer; me amenazan con que, si no estoy de acuerdo, puedo irme. No nos sentimos reconocidos. Ya ni recuerdo cuántas veces me obligaron a hacer doble turno sin paga”, comentó Óscar.

Los quejosos sostuvieron que la dependencia incurre en presuntas irregularidades administrativas y laborales al obligarlos a firmar, cada seis meses, listas de entrega de botas, herramientas, uniformes y otros insumos que, aseguran, en realidad no reciben. A ello se suma la renovación periódica de los contratos, práctica que, afirman, impide generar antigüedad y acceder a prestaciones como vacaciones, incrementos salariales, ascensos o promociones.

Desde las seis de la mañana empieza la jornada en las calles, jardineras o parques / Erick Romero

“Cuando se nos rompe un rastrillo, usamos nuestro propio alambre para repararlo y que aguante un poco más. Los camiones rabones con los que trabajamos tienen fallas mecánicas que no atienden. También nos hacen doblar turnos sin remuneración adicional, sin considerar que ya cumplimos una jornada desde las seis de la mañana”, relató José, trabajador con más de 10 años de servicio.

El ahora exdirector de Servicios Públicos, Antonio de la Torre Chambe, presentó su renuncia el pasado 28 de junio, argumentando motivos personales y otros intereses ajenos a su cargo. Informó al Síndico municipal que concluía su gestión sin adeudos y con un balance positivo para el Ayuntamiento; sin embargo, esa versión contrasta con los señalamientos hechos por empleados que estuvieron bajo su mando.

“Comenzamos a trabajar a las cinco de la mañana y recorremos toda la ciudad para atender las necesidades que surgen. Los cancunenses nos ven en jardineras, avenidas, parques y áreas verdes, reparando baches, desazolvando y manteniendo limpia la ciudad. Nos proporcionan herramientas básicas, como podadoras, desbrozadoras y vehículos, pero en ocasiones algunos compañeros tienen que llevar sus propios machetes, rastrillos o botas, además de reparar sus uniformes dañados por el uso”, comentó Saúl, trabajador del área de limpieza de playas.

Quienes enfrentan las condiciones más complicadas son los empleados de reciente ingreso, pues, según los testimonios, son quienes reciben la mayor carga de trabajo y deben cumplir horarios que consideran excesivos. Además, afirmaron que algunos jefes mantienen una supervisión rígida, sin tomar en cuenta el desgaste físico y emocional, las condiciones laborales o seguridad del personal.

“Además de este trabajo hacemos otras chambitas, como limpiar patios, chapear, hacer plomería o carpintería. Pensamos que aquí tendríamos una mejor oportunidad laboral al integrarnos al municipio, pero no fue así. Seguimos haciendo otros oficios porque el sueldo no alcanza”, expresó Santiago.

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Por su parte, Francisco señaló que en múltiples ocasiones los han hecho firmar por uniformes o equipamientos que no les entregan; además de asignarlos a áreas que no son a las que pertenecen, como bacheo o ayudantes generales.

Los trabajadores de Servicios Públicos, identificables por sus uniformes amarillos, continúan realizando labores de limpieza de playas, desazolve de drenajes, mantenimiento de áreas verdes y reparación de infraestructura urbana. No obstante, aseguraron que siguen sin contar con prestaciones como seguro laboral, oportunidades de crecimiento, incrementos salariales y mejores condiciones, además de denunciar presuntas irregularidades en sus contratos y el deterioro del equipo con el que desempeñan sus funciones.