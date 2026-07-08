Narcomenudeo en Campeche registra crecimiento constante en últimos años

Las carpetas de investigación por narcomenudeo en Campeche muestran un crecimiento constante durante los últimos años, lo que refleja una mayor incidencia y atención institucional hacia este tipo de conductas.

El incremento cobra relevancia luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos identificó una presunta organización criminal que habría operado desde Campeche para traficar metanfetamina hacia Iowa y Nebraska entre octubre de 2020 y marzo de 2025.

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De acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP):

En 2021 se registraron 145 carpetas de investigación .

se registraron . En 2022 la cifra aumentó a 224 , un incremento del 54.5% .

la cifra aumentó a , un incremento del . En 2023 se contabilizaron 272 expedientes , equivalente a un 21.4% más que el año anterior.

se contabilizaron , equivalente a un que el año anterior. En 2024 se alcanzaron 350 carpetas , con un aumento del 28.7% .

se alcanzaron , con un aumento del . En 2025 se registraron 433 carpetas , el nivel más alto, con un 23.7% más respecto a 2024.

se registraron , el nivel más alto, con un respecto a 2024. En 2026, con corte al periodo disponible, se han iniciado 286 carpetas de investigación.

El expediente federal estadounidense señala que la organización presuntamente utilizaba redes sociales, principalmente Facebook, para coordinar la compra y venta de droga antes de su distribución en territorio estadounidense.

Como parte de esa investigación, el mexicano Juan Carlos González Pérez, identificado con los alias “Campeche” y “Fabián Andrade”, fue detenido el 27 de mayo en Campeche mediante una orden de detención provisional con fines de extradición.