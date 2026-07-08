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Narcomenudeo en Campeche registra crecimiento constante en últimos años

Las carpetas de investigación por narcomenudeo en Campeche han aumentado de 145 en 2021 a 433 en 2025, con 286 registradas en lo que va de 2026.

Por Redacción Por Esto!

8 de jul de 2026

1 min

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SESNSP reporta aumento de carpetas de investigación por narcomenudeo
SESNSP reporta aumento de carpetas de investigación por narcomenudeo

Las carpetas de investigación por narcomenudeo en Campeche muestran un crecimiento constante durante los últimos años, lo que refleja una mayor incidencia y atención institucional hacia este tipo de conductas.

El incremento cobra relevancia luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos identificó una presunta organización criminal que habría operado desde Campeche para traficar metanfetamina hacia Iowa y Nebraska entre octubre de 2020 y marzo de 2025.

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De acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP):

  • En 2021 se registraron 145 carpetas de investigación.
  • En 2022 la cifra aumentó a 224, un incremento del 54.5%.
  • En 2023 se contabilizaron 272 expedientes, equivalente a un 21.4% más que el año anterior.
  • En 2024 se alcanzaron 350 carpetas, con un aumento del 28.7%.
  • En 2025 se registraron 433 carpetas, el nivel más alto, con un 23.7% más respecto a 2024.
  • En 2026, con corte al periodo disponible, se han iniciado 286 carpetas de investigación.

El expediente federal estadounidense señala que la organización presuntamente utilizaba redes sociales, principalmente Facebook, para coordinar la compra y venta de droga antes de su distribución en territorio estadounidense.

Como parte de esa investigación, el mexicano Juan Carlos González Pérez, identificado con los alias “Campeche” y “Fabián Andrade”, fue detenido el 27 de mayo en Campeche mediante una orden de detención provisional con fines de extradición.

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