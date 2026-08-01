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Investigan brote de ciclosporiasis en Quintana Roo por turistas de Reino Unido

La Secretaría de Salud investiga posible brote de ciclosporiasis; Reino Unido lanza alerta por contagios en 47 extranjeros que visitaron Cancún y la Riviera Maya

Elisa Rodríguez

Por Elisa Rodríguez

1 de ago de 2026

3 min

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México investiga 48 casos de ciclosporiasis vinculados a viajes turísticos
México investiga 48 casos de ciclosporiasis vinculados a viajes turísticos / L. Vera

La Secretaría de Salud federal inició una investigación sanitaria en Quintana Roo luego de que autoridades del Reino Unido notificaran la detección de 48 casos de ciclosporiasis en viajeros británicos que visitaron este destino y la Riviera Maya.

La revisión estará encabezada por la Cofepris, el Senasica y la Dirección General de Epidemiología, con el objetivo de identificar el posible origen de los contagios. Personal de estas dependencias arribaría el viernes para iniciar, a partir de este sábado, verificaciones en los centros de hospedaje relacionados con la indagatoria.

De acuerdo con la autoridad federal, el Centro Nacional de Enlace para el Reglamento Sanitario Internacional recibió la comunicación oficial del gobierno británico, por lo que se realizarán inspecciones en los establecimientos turísticos señalados. Hasta ahora, el Gobierno de México no ha confirmado una relación directa entre algún hotel o alimento específico y los casos reportados.

Los contagios corresponden a turistas que viajaron entre finales de abril y mediados de julio. Según la investigación realizada en Reino Unido, los visitantes consumieron distintos alimentos y bebidas durante su estancia en hoteles todo incluido en Quintana Roo. Las autoridades mexicanas indicaron que el análisis continúa y aún no existen conclusiones definitivas.

Elementos de cuerpos de emergencia atendieron al lesionado.

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La Secretaría de Turismo de Quintana Roo informó queSalud está en el tema de las inspecciones con nuestro acompañamiento”.

En tanto, empresarios hoteleros señalaron que no han recibido información oficial sobre la situación ni sobre las acciones que se aplicarían. También mencionaron que esta no sería la primera ocasión en la que Reino Unido relaciona a establecimientos turísticos de Quintana Roo con posibles afectaciones por alimentos contaminados, aunque en investigaciones anteriores se determinó que el origen estuvo en productos consumidos durante el traslado aéreo.

La Secretaría de Salud recordó que el 24 de julio informó que los análisis realizados por México y Estados Unidos no detectaron la presencia del parásito Cyclospora cayetanensis en las muestras obtenidas durante las investigaciones relacionadas con el brote registrado en territorio estadounidense.

Reforzarán vigilancia

Las acciones anunciadas buscan fortalecer la vigilancia sanitaria, revisar el cumplimiento de medidas de inocuidad en establecimientos turísticos y establecer si existe una fuente común de exposición para los viajeros afectados.

El Gobierno federal aseguró que las inspecciones se desarrollan bajo protocolos internacionales y con base en evidencia científica, además de exhortar a evitar especulaciones que puedan afectar al sector turístico y agroalimentario, al señalar que no existe evidencia concluyente sobre el origen de los contagios.

Sector hotelero en alerta por indagatoria sanitaria internacional
Sector hotelero en alerta por indagatoria sanitaria internacional

Los registros incluyeron 30 casos en Inglaterra, 27 en Escocia y 10 en Gales. De los 52 pacientes con información disponible sobre sus desplazamientos, 48 habían visitado México.

La ciclosporiasis es una enfermedad intestinal causada por el parásito Cyclospora, que puede adquirirse mediante agua o alimentos contaminados, principalmente ensaladas, hierbas frescas, bayas y frutas blandas.

La infección no se transmite directamente entre personas y el parásito no se encuentra de forma natural en Reino Unido, por lo que los casos detectados están relacionados principalmente con viajes internacionales.

El síntoma más frecuente es la diarrea acuosa, que puede presentarse varias veces al día. También pueden aparecer calambres estomacales, inflamación abdominal, náuseas, pérdida de apetito, reducción de peso, cansancio y fiebre leve.

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