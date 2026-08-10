Viajeros reportan saturación y falta de limpieza de sanitarios en el Aeropuerto de Cancún

Viajeros cuestionaron la saturación en los sanitarios del Aeropuerto Internacional de Benito Juárez, donde reportaron filas prolongadas para ingresar cuando hay llegada de vuelos. Los señalamientos se suman a otras opiniones de usuarios sobre los servicios disponibles en la terminal, aunque no constituyen una evaluación sanitaria oficial.

Una viajera extranjera calificó como “absolutamente sucios” los sanitarios del lugar y señaló que, pese a la presencia de personal de limpieza, las condiciones no correspondían con el número de personas que lo utilizan.

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Otro pasajero reportó una situación similar en los sanitarios para hombres y afirmó que habían bastantes personas esperaban para utilizarlos. Consideró que el problema no se limitaba a la limpieza, sino también a la capacidad para atender la demanda en ciertos momentos.

De acuerdo con el reporte más reciente del Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR), durante julio del 2026 el Aeropuerto Internacional de Cancún movilizó 2 millones 409 mil 437 pasajeros, entre nacionales e internacionales, cifra 8.4 por ciento menor a los 2 millones 631 mil 540 registrados en el mismo mes del 2025.

Del total de julio, 1 millón 492 mil 358 correspondieron al mercado internacional, una disminución de 12.7 por ciento, mientras que 917 mil 79 fueron pasajeros nacionales, 0.5 por ciento menos que en el mismo periodo del año anterior.

Entre enero y julio, la terminal acumuló 17 millones 167 mil 36 pasajeros: 11 millones 738 mil 180 internacionales y 5 millones 428 mil 856 nacionales. La cifra representa una reducción de 5.2 por ciento respecto del mismo periodo del 2025.

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Las opiniones de los viajeros no son uniformes, pues mientras algunos usuarios destacaron aspectos positivos de su paso por el aeropuerto, otros señalan deficiencias relacionadas con limpieza, mantenimiento y atención. Estas experiencias pueden variar de acuerdo con la terminal, el horario y las condiciones de operación.

El aeropuerto cuenta con servicios de limpieza y mantenimiento; sin embargo, los reportes de pasajeros vuelven a colocar los sanitarios entre los espacios señalados durante su estancia en la terminal, utilizada diariamente por miles de personas.