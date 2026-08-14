¿Kai de EXO en Quintana Roo? Captan a famoso idol de kpop en Playa del Carmen y Cancún

La visita de Kai, integrante del famoso grupo surcoreano de kpop de nombre "EXO", ha sido evidenciada en fotos y videos que desde ayer han sido compartidos en distintas redes sociales.

El cantante fue visto hasta el momento en Playa del Carmen y Cancún durante grabaciones para un supuesto programa.

Las fanáticas llamadas "EXO-L" fueron quienes comenzaron a publicar videos en Tiktok, primero en Playa del Carmen, donde en el restaurante El Fogón fue captado junto con el youtuber surcoreano Pani Bottle degustando de algunos platillos. Igualmente fu grabado en el famoso parque Xcaret de la Riviera Maya.

En el grupo de Facebook “Que Todo Cancún Se Entere Oficial”, una usuaria compartió una selfie con el idol preguntando de quien se trataba, recibiendo respuestas de fanáticas quienes le revelaron su nombre e incluso preguntando en que lugar exacto de la ciudad lo había conocido.

No mucho después y nuevamente en Tiktok una "EXO-L" publicó un video en donde el artista se encontraba en el famoso Parque de las Palapas disfrutando de unas marquesitas.

¿Qué estaría haciendo Kai en Quintana Roo?

Entre las versiones que circulan en redes sociales se encuentra la posibilidad de que Kai se encuentre en la Riviera Maya como parte de una producción relacionada con la cuarta temporada de "World Dice Tour", en compañía del creador de contenido surcoreano Pani Bottle.

Aunque hasta el momento no se ha confirmado realmente, locales han compartido su alegría de verlo en el Caribe Mexicano y disfrutando de los atractivos y gastronomía local.