Carnaval 2026 costó más de 27 millones en Campeche: ¿Valió la pena?

Entre los pagos para el alquiler de vallas y sillas, la elaboración de escenarios y carros alegóricos, así como la contratación de artistas que se presentaron por dos semanas en el Foro Ah Kim Pech y en el malecón durante la celebración del Carnaval, el Ayuntamiento de Campeche gastó 27 millones 340 mil pesos mediante 10 contratos.

El Carnaval es una de las festividades más esperadas por los campechanos, sin embargo, la edición 2026 se vio empañada por la baja participación ciudadana, cobros excesivos y una cartelera poco atractiva, aunque representó un gasto superior a los 27 millones.

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De acuerdo con los informes de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), el pago más caro fue para el contrato de Aldo De Nigris, Gente de Zona, José Ron y Bronco, por un total de 7 millones 702 mil pesos (MCC-DA-SSG-CARNVAD-2026-002).

Los servicios de contratación de Briggitte Bozzo, junto con los grupos Hugo y Diego “El Legado”, La Adictiva y Los Méndez de Pilón, significaron un desembolso de 7 millones 661 mil 800 pesos (MCC-DA-SSG-CARNV-AD-2026-004).

Otros contratos fueron el MCC-DA-SSG-CARNV-AD-2026-003 y MCC-DA-SSG-CARNVAD-2026-001, por 5 millones 281 mil y 3 millones 619 mil 200 pesos, respectivamente, para la presentación de El Tributo la Naranja, Furzyo K-Wich, Las Guardianas Kpop, Jesse y Joy, los DJ’s Kte González y Cato Anaya, y Kapo.

El resto de las erogaciones se basó en carros alegóricos (3 contratos por 1 millón 417 mil pesos) y en el alquiler de vallas, 15 mil sillas y baños portátiles (3 contratos por 1 millón 658 mil pesos).