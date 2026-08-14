Presidenta Sheinbaum eleva meta de Vivienda para el Bienestar a 1.8 millones de casas y promete beneficiar a 12 millones de familias

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que su Gobierno elevó de 1 millón a 1.8 millones de viviendas la meta del programa Vivienda para el Bienestar, al considerar que existe una alta demanda entre familias de menores ingresos.

Durante un evento realizado este viernes 14 de agosto en Reynosa, Tamaulipas, la mandataria explicó que el compromiso original de campaña contemplaba construir un millón de casas para personas con ingresos menores a dos salarios mínimos, pero señaló que el objetivo fue ampliado hasta casi duplicarse.

Sheinbaum afirmó que el programa forma parte de una política más amplia que incluye reestructuración de créditos, apoyos para mejorar viviendas y nuevos financiamientos a través del Infonavit, Fovissste y la Comisión Nacional de Vivienda.

¿Cuántas viviendas construirá el Gobierno de Sheinbaum?

La presidenta señaló que la nueva meta es alcanzar 1.8 millones de viviendas para el bienestar durante su administración.

Explicó que el programa está dirigido principalmente a familias con menores posibilidades de adquirir una casa mediante esquemas tradicionales.

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Sheinbaum destacó el trabajo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, del Infonavit y del Fovissste para ampliar la cobertura del programa.

Sheinbaum presume reestructuración de créditos impagables

Uno de los temas centrales de su discurso fue la modificación de créditos que, según explicó, crecieron de manera desproporcionada durante administraciones anteriores.

La presidenta presentó ejemplos de personas que originalmente solicitaron cantidades de entre 63 mil y 173 mil pesos y que, después de años de pagos, todavía registraban adeudos superiores a cientos de miles o incluso millones de pesos.

Sheinbaum aseguró que algunos de esos casos ya quedaron con saldo de cero pesos y defendió la medida como un acto de “justicia social”.

Gobierno prevé beneficiar a 12 millones de familias con vivienda

De acuerdo con la mandataria, al sumar la construcción de nuevas casas, la reestructuración de créditos y los financiamientos para ampliación o mejoramiento, su Gobierno prevé beneficiar a 12 millones de familias mexicanas durante el sexenio.

Sheinbaum sostuvo que el objetivo es ampliar el acceso a la vivienda y reducir las cargas financieras que durante años afectaron a trabajadores con créditos difíciles de pagar.

Durante su intervención también afirmó que su administración continuará con una política social enfocada en aumentar apoyos y derechos para la población trabajadora.

El evento de Vivienda para el Bienestar en Reynosa formó parte de la gira presidencial por Tamaulipas, donde Sheinbaum tiene previstas actividades relacionadas con infraestructura, salud y programas sociales.

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