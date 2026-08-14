Unidad Deportiva 20 de Noviembre en Campeche necesita rehabilitación; Indecam reconoce deterioro

El Instituto del Deporte de Campeche (Indecam) reconoció que la Unidad Deportiva '20 de Noviembre', ubicada en la capital campechana, ya no requiere simples reparaciones o una 'manita de gato', sino una rehabilitación integral de sus instalaciones ante el deterioro que presentan diversos espacios.

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El director general del organismo, Francisco Menéndez Botanez, admitió que, aunque existen proyectos para intervenir el inmueble, la dependencia no cuenta con un presupuesto asignado específicamente para infraestructura deportiva, por lo que se ha limitado a realizar trabajos menores con recursos propios, principalmente en baños, plomería, pintura y otros desperfectos.

Explicó que estas labores son permanentes, debido a que, mientras el Instituto repara áreas y mobiliario, algunos usuarios vuelven a dañarlos, obligando a repetir los trabajos. “A veces hacemos y nos destruyen y volvemos a hacer”, señaló, al precisar que continuarán atendiendo las necesidades con los recursos disponibles.

Menéndez Botanez indicó que para este 2026 ya fue aprobado un presupuesto de poco más de dos millones de pesos, además de una aportación adicional cercana a un millón, para realizar el techado de la piscina del '20 de Noviembre', una de las principales demandas de la población. No obstante, reconoció que la unidad necesita una intervención mucho más amplia, que incluya baños, canchas y otras áreas.

El funcionario destacó que durante la actual administración se han concretado obras como el techado de la piscina olímpica de 50 metros y el acondicionamiento del gimnasio 'Pedro Galera', que permitió recuperar la capacidad para albergar competencias nacionales e internacionales. Recordó que en 2024 Campeche fue sede de competencias de 13 disciplinas de los Juegos Nacionales.

Mientras la infraestructura enfrenta rezagos, el semillero deportivo mantiene resultados positivos. El Indecam trabaja cada año en la detección de talentos en los municipios, principalmente entre niños de 11 a 13 años, para incorporarlos a la Villa Deportiva del Centro Deportivo de Alto Rendimiento (CEDAR) y desarrollar una trayectoria de cinco o seis años.

PRESELECCIONADOS NACIONALES

Actualmente Campeche cuenta con 19 preseleccionados nacionales y seis representantes participaron recientemente en competencias de Centroamérica: cuatro atletas y dos entrenadores. La delegación obtuvo dos medallas de plata, además de ubicaciones en cuarto y sexto lugar, mientras que los entrenadores de levantamiento de pesas y judo también formaron parte del contingente.

Menéndez Botanez agregó que el trabajo de promoción deportiva se extiende a los municipios mediante el 'Mundialito', competencia que ya se realizó en Campeche, Tenabo, Champotón y Escárcega, con la intención de llevarla a los 13 municipios del Estado.

JGH