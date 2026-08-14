Mujer pierde el control de una BMW y termina volcada en la Supermanzana 331 de Cancún

Una mujer resultó ilesa luego de protagonizar una aparatosa volcadura cuando circulaba a bordo de una camioneta BMW de color blanco, en las inmediaciones de un residencial ubicado en la Supermanzana 331 de Cancún.

El accidente ocurrió en la entrada del residencial Río, cerca de la avenida 135, donde la conductora perdió el control de la unidad por causas que ya son investigadas por las autoridades de Tránsito.

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De acuerdo con los primeros reportes recabados en el sitio, la automovilista habría circulado distraída mientras utilizaba su teléfono celular, situación que presuntamente provocó que dejara de prestar atención al camino y perdiera el control del vehículo.

Tras salirse de su trayectoria, la camioneta se impactó contra una luminaria instalada en el acceso al residencial. Debido a la fuerza del golpe, la BMW terminó volcada sobre su costado izquierdo, quedando atravesada en las inmediaciones del acceso.

La conductora salió ilesa pese a lo aparatoso del accidente / Erick Díaz

El estruendo ocasionado por el accidente generó alarma entre personas que se encontraban en los alrededores, quienes solicitaron de inmediato la presencia de los servicios de emergencia a través del número 911.

Minutos después arribaron paramédicos de una empresa privada, quienes atendieron a la conductora y realizaron una valoración para descartar lesiones de consideración. A pesar de lo aparatoso del percance, la mujer logró salir por sus propios medios y únicamente presentó el susto provocado por la volcadura.

Luego de ser revisada por los socorristas, se determinó que no presentaba lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario trasladarla a un hospital.

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Elementos del Departamento de Tránsito también acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente, realizar el peritaje correspondiente y determinar las circunstancias que provocaron la pérdida de control.

La camioneta BMW registró daños materiales considerables, mientras que la luminaria contra la que se impactó también resultó afectada como consecuencia del choque.

Finalmente, trascendió que la conductora buscaría cubrir los daños ocasionados a la infraestructura pública mediante la compañía aseguradora de su vehículo, con el objetivo de resolver la situación administrativa y evitar que la unidad y la responsable fueran trasladadas a las instalaciones de la corporación.