Mercancía asiática golpea al comercio local; cierran 386 pequeños negocios de Cancún

La creciente presencia de productos asiáticos de contrabando agrava la crisis del comercio local, que reportó el cierre de 386 micro y pequeños negocios durante la primera mitad del año, mientras papelerías y establecimientos de artículos escolares enfrentan una fuerte reducción en sus ventas durante la temporada de regreso a clases.

Rafael Ortega Ramírez, vocero de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) de Cancún, manifestó su preocupación por el avance de mercancía asiática que ingresa al mercado nacional y compite directamente con los establecimientos formales.

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El dirigente señaló que, de acuerdo con el comportamiento registrado en temporadas anteriores, las ventas de papelerías y comercios dedicados a artículos escolares llegan a ubicarse por debajo de 50 por ciento durante este periodo, debido a que los consumidores buscan opciones de menor precio.

Explicó que esta competencia no sólo proviene de establecimientos que comercializan productos importados, sino también de plataformas digitales, donde las familias encuentran útiles y otros artículos hasta 50 por ciento más baratos que en los negocios establecidos.

Ante el menor flujo de clientes, algunos comerciantes locales incluso han comenzado a incorporar mercancía asiática a sus inventarios para poder competir en precio y evitar perder consumidores.

Consumidores prefirieron precios reducidos a pesar de reconocer la falta de garantía / Rodolfo Flores

Menor durabilidad

Ortega Ramírez sostuvo que los productos mexicanos ofrecen mayor resistencia y duración frente a parte de la mercancía asiática que llega al mercado a precios reducidos.

Como ejemplo, señaló que un cuaderno fabricado en China puede durar apenas dos o tres meses debido a la calidad de sus materiales, mientras que los productos nacionales presentan una mayor resistencia.

La situación ocurre en una de las temporadas de mayor demanda para papelerías y comercios especializados, debido a que las familias deben cubrir las listas de útiles escolares antes del inicio del ciclo lectivo.

A poco menos de 20 días del regreso a clases, madres y padres de familia buscan reducir el desembolso mediante distintas alternativas de compra, entre ellas las aplicaciones de origen chino, donde encuentran precios más bajos, aunque reconocen que los artículos adquiridos no siempre cuentan con garantía de calidad.

El representante de la Canaco-Servytur Cancún afirmó que el sector comercio atraviesa por un panorama económico complicado, en el que la competencia de mercancía asiática se suma a otros factores que han provocado el cierre de cientos de pequeños establecimientos durante el año.