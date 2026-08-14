Fuerte operativo en Progreso: FGR, Marina, Ejército y SSP catean predio en el Centro

Un amplio operativo de fuerzas federales y estatales se desplegó desde las primeras horas de ayer en el Centro de Progreso, donde elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Secretaría de Seguridad Pública (SSP) mantuvieron bajo resguardo un predio ubicado en la calle 39 entre 70 y 72.

La movilización comenzó alrededor de las 5:00 horas y generó expectación entre vecinos y comerciantes, debido a la presencia de numerosas unidades oficiales y personal de las distintas corporaciones que participaron en la diligencia.

De manera preliminar, trascendió que el operativo estaría relacionado con una orden de cateo derivada de una investigación por delitos contra la salud.

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De la misma forma, se dio a conocer que una de las personas presuntamente detenidas sería Rogelio N., alias El Tombo, aunque hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían emitido información oficial sobre su situación jurídica.

Asimismo, durante la diligencia habrían sido localizadas sustancias ilícitas dentro del inmueble, aunque no se ha confirmado oficialmente qué tipo de sustancias fueron encontradas ni la cantidad asegurada.

Autoridades mantuvieron bajo resguardo el predio durante la mañana y continuaron con las diligencias correspondientes para determinar los resultados de la intervención.

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El despliegue ocurrió luego de otras acciones contra el narcomenudeo realizadas durante los últimos meses en distintos puntos del municipio costero.

El pasado 1 de julio, fuerzas federales efectuaron un cateo en el fraccionamiento Campestre Flamboyanes, donde fueron detenidas dos personas y aseguradas mil 587 dosis de diversas drogas, un arma corta, 17 cartuchos, dinero en efectivo y una báscula gramera.

En marzo, la FGR también informó sobre un operativo en la colonia Francisco I. Madero, derivado de una investigación por delitos contra la salud, que posteriormente derivó en la vinculación a proceso de nueve personas tras el aseguramiento de cannabis, metanfetamina y cocaína, además de dinero y otros objetos.

Hasta el cierre de esta edición, no se ha confirmado oficialmente cantidad de sustancias u otros objetos asegurados.

Se espera que, una vez concluido el cateo, las autoridades competentes emitiera información sobre los resultados y las posibles acciones legales derivadas de la investigación.