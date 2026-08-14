¿Dónde y a qué hora lloverá en Yucatán este viernes 14 de agosto? Onda Tropical dejará lluvias y actividad eléctrica HOY

Si tienes actividades al aire libre o necesitas trasladarte por carretera, es importante conocer dónde y a qué hora lloverá en Yucatán este viernes 14 de agosto, ya que las precipitaciones no se presentarán al mismo tiempo en todo el estado.

De acuerdo con el pronóstico de Protección Civil de Yucatán (Procivy), el paso de una Onda Tropical y el establecimiento de una vaguada favorecerán condiciones para lluvias moderadas y fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento.

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¿A qué hora lloverá en Yucatán este viernes?

Las primeras lluvias se esperan durante el día en municipios del noreste y sur de Yucatán, principalmente en el área de Tizimín, Tekax y localidades cercanas.

Posteriormente, después de las 14:00 horas, las precipitaciones se extenderán hacia municipios del sureste, centro y noroeste del estado, incluida la ciudad de Mérida.

Por ello, durante la tarde se recomienda tomar precauciones ante posibles lluvias fuertes, tormentas eléctricas y rachas de viento, especialmente en zonas donde se concentren las precipitaciones.

Aquí lloverá en Yucatán este viernes 14 de agosto

En el centro de Yucatán, se prevén lluvias en Izamal, Cuzamá, Hocabá, Hoctún, Homún, Huhí, Kantunil, Sanahcat, Sudzal, Tekal de Venegas, Tekantó, Tepakán, Teya, Tunkás y Xocchel.

En el noroeste de Yucatán, las precipitaciones alcanzarían Mérida, Abalá, Acanceh, Baca, Conkal, Chicxulub Pueblo, Ixil, Kanasín, Mocochá, Progreso, Seyé, Tahmek, Tecoh, Timucuy, Tixkokob, Tixpéhual, Ucú, Umán y Yaxkukul. En esta zona, las lluvias se esperan principalmente después de las 14:00 horas, acompañadas de posibles tormentas eléctricas y rachas de viento.

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Mientras tanto, en el sureste de Yucatán, se pronostican lluvias en Tekax, Oxkutzcab, Ticul, Peto, Akil, Tzucacab, Maní, Tekit, Muna, Santa Elena, Chapab, Chumayel, Dzan, Mama, Mayapán, Sacalum, Teabo y Tixméhuac.

Temperatua muy calurosa hoy

A pesar de las lluvias, el ambiente será muy caluroso en gran parte del estado.

Procivy pronostica temperaturas máximas de 35 a 41 grados Celsius en el interior de Yucatán, mientras que en la zona costera los valores oscilarán entre 32 y 35 grados.

Por ello, la presencia de lluvias no significará un descenso generalizado de las temperaturas durante la jornada.

¿Habrá viento fuerte en Yucatán?

También se esperan condiciones de viento que podrían aumentar durante la tarde.

Durante la mañana, el viento predominará del este, con velocidades de 10 a 20 km/h. Por la tarde cambiará al este y noreste, con velocidades de 30 a 40 km/h en la costa.

En zonas donde se registren lluvias, las rachas podrían alcanzar hasta 60 km/h, por lo que se recomienda asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y evitar permanecer bajo árboles, estructuras o anuncios durante las tormentas.

Así estará el mar en la costa de Yucatán

Para el litoral yucateco se prevé oleaje de aproximadamente 2 metros de altura, por lo que las condiciones marítimas deberán ser tomadas en cuenta por quienes tengan actividades en playas o navegación.

En resumen, las primeras lluvias de este viernes 14 de agosto se esperan en el noreste y sur de Yucatán, mientras que después de las 14:00 horas aumentará la probabilidad de precipitaciones en el sureste, centro y noroeste, incluida Mérida.

Ante la posibilidad de tormentas eléctricas y rachas de hasta 60 km/h, se recomienda mantenerse atento a los avisos oficiales de Procivy y tomar precauciones durante los desplazamientos.