Temen colapso de dos domos en Xcalak; habitantes los inhabilitan ante riesgo de accidente

Habitantes de Xcalak condenaron que la presidenta municipal de Othón P. Blanco, Yensunni Martínez Hernández, ignore la promesa de rehabilitar los dos domos de la localidad.

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Pobladores inhabilitaron ambas estructuras, ubicadas en el centro del pueblo y en la escuela primaria Miguel Hidalgo, para evitar un accidente por su deterioro de cuatro meses.

El padre de familia Eliezer Beltrán criticó que la comuna anunciara la construcción de 19 domos nuevos sin incluir a esta comunidad costera.

La omisión generó indignación pues a finales de marzo la alcaldesa prometió la demolición y reconstrucción del domo comunitario sin que hasta ahora haya avances.

El pescador Roberto Rivera lamentó la falta de acciones concretas y acusó que las promesas oficiales solo buscaron calmar los ánimos y apostar al olvido.

La comunidad señaló que otra demanda prioritaria en el abandono es la reparación del muelle local que se cae a pedazos.

La madre de familia Bertha López advirtió que el Severo deterioro en la primaria pone en peligro constante a los niños durante sus actividades escolares.

Habitantes exigieron a la edila dejar la comodidad del escritorio y visitar Xcalak para constatar directamente la crisis de infraestructura.

Entrevistados coincidieron en que la corrosión por salitre es tan alta que la única solución segura para evitar un colapso es la demolición total.

Ante la falta de respuesta institucional, la propia comunidad decidió suspender las actividades comunitarias y deportivas en ambos recintos.

JGH