Bajo el sol y en el suelo, esperan familias de pacientes en el Hospital General de Cancún

Sentados en el suelo, bajo el intenso sol o en el reducido espacio con sombra disponible, decenas de familiares de pacientes permanecen durante horas e incluso días en el área de Urgencias del Hospital General “Jesús Kumate Rodríguez”, a la espera de información sobre el estado de salud de sus seres queridos.

Durante un recorrido realizado este domingo se observó que la zona permanece saturada por personas que aguardan noticias médicas sin contar con un espacio suficiente para protegerse de las altas temperaturas o de la lluvia.

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Entre quienes esperan se encuentra José Cuevas, padre de un trabajador de la construcción originario de Chiapas, quien resultó lesionado tras caer de un andamio mientras laboraba en Cancún. Relató que viajó desde su estado y lleva alrededor de 15 días pendiente de la evolución de su hijo.

“Uno entiende que los médicos están haciendo su trabajo, pero nosotros pasamos horas aquí afuera, bajo el sol. Hay días en que ni siquiera hay dónde sentarse”, comentó.

A un costado del área de Urgencias se encuentra un oratorio climatizado que permanece cerrado cuando no hay actividades religiosas. Familiares de pacientes consideran que este espacio podría utilizarse de manera temporal como refugio para quienes esperan noticias, cuando no esté ocupado.

Personas que esperan noticias médicas saturaron las áreas externas. / Liza Vera

En el exterior también permanece una obra iniciada hace aproximadamente tres semanas que, según usuarios del nosocomio, corresponde a un domo destinado a brindar sombra a los acompañantes. Mientras concluyen los trabajos, únicamente hay un pequeño toldo con algunas sillas, cantidad insuficiente para las personas que permanecen diariamente en el lugar.

Durante un sondeo, familiares coincidieron en la necesidad de mejorar las condiciones para quienes esperan. Alvarado, quien acompaña a su esposo hospitalizado, señaló que las condiciones son complicadas durante las lluvias y las jornadas de calor.

“Cuando llueve nos mojamos y cuando hace sol no tenemos dónde refugiarnos. Hay adultos mayores que ya no aguantan tantas horas de pie”, expresó.

Por su parte, Carlos C., paciente que acude con frecuencia para dar seguimiento a una operación, mostró fotografías y videos en los que, aseguró, se observa acumulación de basura en algunas áreas externas. Incluso señaló que encontró pañales sucios ocultos en espacios cercanos a los equipos de aire acondicionado.

Carmela Juárez, familiar de una paciente, consideró que el oratorio podría abrirse durante los periodos en que no tenga actividades religiosas, debido a que cuenta con aire acondicionado y ofrecería mejores condiciones para quienes esperan.

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Eloisa Martínez mencionó que el toldo instalado actualmente no cubre la demanda de personas que permanecen afuera. “Todos buscamos un espacio con sombra y no alcanza para la cantidad de personas que estamos aquí”, comentó.

Rosa Gómez pidió que la construcción del nuevo domo avance con mayor rapidez, pues mientras concluyen los trabajos las familias continúan esperando en condiciones complicadas.

Los acompañantes solicitaron al IMSS-Bienestar y a la Secretaría de Salud de Quintana Roo que, además de terminar la infraestructura pendiente, analicen la apertura temporal del oratorio y mejoren los espacios destinados a quienes permanecen fuera del hospital, con más bancas, áreas de sombra y acceso a agua potable.