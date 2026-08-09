Camioneta Peugeot choca vehículo y moto estacionados en Champotón

Un sujeto en presunto estado de ebriedad se metió a una arteria en sentido contrario y colisionó a un vehículo y una motocicleta que se encontraban estacionados en la vía pública por la colonia Guadalupe Victoria.

El hecho ocurrió la noche de ayer alrededor de las 21.40 horas sobre la calle 39, entre 16 y 14 de la colonia antes referida.

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Al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal (PM) de Champotón, quienes se encargaron de realizar las diligencias correspondientes.

Según los reportes, el presunto responsable, en este caso, el conductor de la camioneta Peugeot Partner color blanco, cuyos generales no fueron revelados, fue arrestado por los municipales.

Finalmente, una grúa del servicio particular se encargó de retirar dicha unidad. El caso fue turnado directamente al Ministerio Público (MP) para el deslinde de responsabilidades.v