Caída del turismo golpea al Aeropuerto de Cancún

El Aeropuerto Internacional (AIC) registró la mayor caída en el tráfico internacional entre las principales terminales del país, afectado por la menor demanda de viajeros del exterior, la quiebra de Spirit Airlines, que impactó sus operaciones, y el aumento en los precios de la turbosina.

El complejo registró un desplome de 8.4% en el número de viajeros durante julio, en comparación con el mismo periodo del 2025, mientras que en el acumulado de los primeros siete meses del año alcanzó 5.2 por ciento menos que durante el mismo lapso del año previo.

Noticia Destacada Policías encuentran vehículo volcado y abandonado tras accidente en Playa del Carmen

De acuerdo con el reporte mensual del Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), empresa concesionaria para operar la terminal aérea, en julio se transportaron 2 millones 409 mil 437 pasajeros, 8.4 por ciento menos que los 2 millones 631 mil 540 registrados en el mismo mes del 2025.

En el acumulado de enero a julio, la cifra pasó de 18 millones 113 mil 993 viajeros en el 2025 a 17 millones 167 mil 036 en este año, una disminución de 5.2 por ciento.

En tanto, trabajadores de agencias de viajes y servicios de transporte aseguran que la baja se refleja en sus bolsillos, con hasta 40 por ciento menos de ingresos respecto a meses previos y sin buenas perspectivas para los siguientes tres meses.

Los trabajadores comentaron que cuentan con un sueldo base superior al salario mínimo, que es de 9 mil 582 pesos mensuales, el cual se incrementaba hasta en 40 por ciento con las propinas o bonos que lograban obtener. Sin embargo, ante la caída del turismo y, por ende, del número de servicios contratados diariamente, sus percepciones también disminuyeron.

“Hemos tenido que ajustar gastos en casa, prescindir de algunos artículos, limitar salidas para diversión, así como hacer uso racional de servicios como agua y electricidad”, reconoció Carlos Águila, padre de dos hijos menores y trabajador de la empresa mayorista canadiense Nexus.

Por su parte, el director general de Asur, Adolfo Castro Rivas, reconoció ante medios especializados en aviación que la Copa Mundial no generó un flujo turístico adicional hacia México.

“La mayoría de nuestros otros aeropuertos mexicanos tuvieron un mejor desempeño y compensaron parcialmente la caída del aeropuerto de Cancún. Los volúmenes de pasajeros de Estados Unidos, Europa, Sudamérica y México disminuyeron en 11.7, 11.8, 6.5 y 1.9 por ciento, respectivamente, mientras que Canadá aumentó su tráfico”, señaló.

Añadió que, respecto a los pasajeros nacionales e internacionales, los primeros continúan afectados por la capacidad de las aerolíneas y la dinámica del mercado estadounidense, mientras que los internacionales siguen siendo comparativamente más resistentes. Sin embargo, la quiebra de Spirit afectó la llegada de estadounidenses a Cancún.

Sobre los resultados al segundo trimestre del año, el directivo comentó que la construcción de la nueva terminal en Cancún continúa y que se plantea reabrirla durante el cuarto trimestre de este año.

Indicó que la separación de la Terminal 1 permitirá comenzar a equilibrar los flujos de pasajeros, pues al trasladar la mayoría de las operaciones sudamericanas desde la Terminal 2 se debería reducir la presión sobre esta última y mejorar la experiencia del pasajero.

Además, habló sobre las iniciativas estratégicas que están sentando las bases de la próxima etapa de desarrollo y crecimiento de Asur.

“Nuestro objetivo es seguir construyendo el grupo aeroportuario líder en América. Lo estamos logrando mediante la expansión a mercados atractivos, la diversificación de nuestra combinación geográfica y de ingresos, la disminución de la dependencia de un solo mercado, el aumento de nuestra exposición a los ingresos comerciales y la mejora de la eficiencia de nuestro modelo operativo”, dijo.