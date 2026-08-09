Nueva ley obliga a escuelas de Yucatán a incluir a estudiantes con autismo

Con la entrada en vigor de la nueva ley estatal sobre autismo, las escuelas de Yucatán, públicas y privadas, deberán garantizar el acceso, permanencia e inclusión de estudiantes dentro del espectro autista, sin condicionar su inscripción ni permitir actos de discriminación.

El trastorno del espectro autista (TEA) es una condición del neurodesarrollo que puede influir en la comunicación, la interacción social, el comportamiento y la manera de procesar estímulos.Sus características y necesidades varían de una persona a otra, por lo que requiere apoyos individualizados; mientras algunas personas requieren acompañamiento constante, otras pueden desenvolverse con mayor autonomía y necesitar ajustes específicos en determinados entornos.

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En el ámbito educativo, comprender esta diversidad es fundamental para eliminar barreras de aprendizaje, favorecer la convivencia y permitir a cada estudiante desarrollar sus capacidades.

La Ley para la Atención, Protección e Inclusión de las Personas Autistas del Estado de Yucatán entró en vigor el pasado 6 de agosto, justo con el inicio del ciclo escolar, por lo que los planteles deberán reforzar las medidas de atención para este sector.

La normativa establece que no podrán negar el acceso ni condicionar la inscripción de niñas, niños y adolescentes autistas, además de prohibir cualquier acto de discriminación, agresión o exclusión dentro del entorno escolar.

De acuerdo con la ley, el estado, a través de la Segey, deberá asegurar la prestación de educación especial pública, gratuita y adecuada para este sector de la población, así como impulsar la capacitación del personal docente y administrativo en escuelas regulares donde estudien personas autistas.

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En el contexto del regreso a clases, las autoridades educativas tienen la responsabilidad de supervisar que los planteles cuenten con las condiciones necesarias para la atención de estos estudiantes, eliminando barreras que puedan afectar su aprendizaje, participación y permanencia en las aulas.

La legislación también establece que dentro de los centros escolares se debe garantizar un trato digno y respetuoso, así como la creación de ambientes inclusivos. Para ello, las escuelas deberán implementar los ajustes razonables necesarios, de acuerdo con las necesidades, habilidades y potencialidades de cada estudiante.

Desde primeras etapas

Además prevé la detección desde educación inicial, con el objetivo de identificar posibles casos de autismo y canalizarlos a las instancias correspondientes para su diagnóstico y atención oportuna.

Asimismo, la ley reconoce el derecho de las personas autistas a recibir educación bajo criterios de integración e inclusión, con los apoyos necesarios para facilitar su ingreso, permanencia y desarrollo dentro del sistema educativo regular.

De manera expresa, la normativa prohíbe negar o impedir la inscripción de estudiantes autistas en cualquier plantel, ya sea público o privado, así como tolerar burlas, agresiones o conductas que vulneren su dignidad por parte de docentes o compañeros.

En este marco, el Centro Estatal para el Autismo tendrá entre sus funciones promover la capacitación del personal del sector educativo y la elaboración de protocolos de actuación con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.