¿Dónde dar el Grito de Independencia en Cancún? Estas son las mejores opciones para celebrar el 15 de septiembre

Las Fiestas Patrias ya se acercan y, como cada año, Cancún se prepara para recibir a familias, grupos de amigos y turistas que buscan celebrar la noche del 15 de septiembre y participar en el tradicional Grito de Independencia.

En la ciudad hay varios lugares ideales para disfrutar de esta gran celebración que mezclará fiesta, comida, música y más.

Noticia Destacada ¡Da El Grito en Cancún! Este es el horario y ubicación donde celebrarlo el 15 de septiembre

¿Dónde será el Grito de Independencia en Cancún?

El festejo principal se realizará en la Plaza de la Reforma, frente al Palacio Municipal de Cancún, donde se concentrarán las actividades oficiales por el aniversario de la Independencia de México.

El Ayuntamiento de Benito Juárez informó que las actividades comenzarán desde las 19:00 horas del martes 15 de septiembre, mientras que el Grito de Independencia está programado para las 22:50 horas.

El acceso será gratuito y también habrá venta de alimentos y productos típicos relacionados con las Fiestas Patrias.

Centro de Cancún

La zona del Centro de Cancún será una de las principales alternativas para quienes quieran celebrar el 15 de septiembre cerca del lugar donde se realizará el acto oficial.

La explanada del Palacio Municipal permitirá disfrutar de las actividades culturales y del ambiente previo al Grito, al igual que en restaurantes o zonas al aire libre.

Noticia Destacada Grito de Independencia 2026: Intocable y los artistas que estarán en CDMX y Edomex

Restaurantes y zonas de la ciudad

Quienes prefieran salir a cenar también podrán encontrar menús y celebraciones especiales por las Fiestas Patrias en distintos restaurantes, hoteles y establecimientos de Cancún.

Las opciones pueden encontrarse tanto en el Centro de la ciudad como en la Zona Hotelera y otras áreas de mayor actividad turística.

Playas

Las playas de Cancún también pueden ser una alternativa para pasar parte del 15 de septiembre, especialmente durante la tarde, antes de trasladarse al festejo nocturno. Familias, amigos y turistas pueden aprovechar el día para disfrutar del mar.