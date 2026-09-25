Bloquean avenida Cobá cerca de carril de salida de zona hotelera en Cancún

Una nueva manifestación fue iniciada la noche de este jueves por integrantes del colectivo Madres Buscadoras, quienes bloquearon la avenida Cobá, en la esquina con avenida Bonampak, a unos metros del carril de salida de la zona hotelera, en demanda de avances para localizar a la niña Emma, de 3 años, en un caso de sustracción de menores.

Los primeros reportes señalaron que la inconformidad se debe a los pocos avances para localizar a la pequeña, quien fue sustraída por su propia madre desde hace más de un mes, en un conflicto con su expareja por la custodia de la menor. También surgió la versión de que su amigo que fue detenido por haberla ayudado a huir de Cancún ya fue liberado.

El bloqueo inició alrededor de las 22:00 horas, cuando la presidenta de las Madres Buscadoras, María Patrón encabezó el bloqueo de la avenida Cobá, en el sentido de la avenida Bonampak hacia la Tulum, en el tramo donde se encuentra la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas.

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En la manifestación se encontraba Eliezar, padre de la niña Emma, quien, desde finales del mes de agosto, reportó la desaparición de su hija y de su expareja, cuando salieron de un domicilio del fraccionamiento Villas Marino, en la zona conocida como Polígono Sur.

En este caso fue detenido uno de los amigos de la mujer, por el delito de sustracción de menores, por haberla ayudado a huir de Cancún, a pesar de que se encuentra un proceso legal por la custodia de la niña.

En medio de este conflicto, las Madres Buscadoras iniciaron la noche de este jueves una nueva manifestación para pedir justicia.