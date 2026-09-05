Semarnat autoriza el proyecto “Hotel The View” de 15 niveles en una zona de duna costera de Cancún

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dio luz verde al proyecto “Hotel The View”, que contempla un edificio de hasta 15 niveles frente al mar Caribe, con 456 habitaciones, restaurantes, albercas, spa y otras instalaciones turísticas, que se edificarán sobre la duna costera de un terreno de 2.4 hectáreas.

De acuerdo con el proyecto ejecutivo de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), se mantendrán prácticas que han acelerado la erosión de las playas en la zona norte de Quintana Roo, al contemplar una construcción sobre la duna litoral en un predio de 2.4 hectáreas.

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Este es uno de los aspectos ambientales más relevantes de la obra. El propio estudio reconoce que la cobertura nativa afectada corresponde a vegetación de duna costera. A cambio, se plantea conservar 1.014 hectáreas, equivalentes al 41.19 por ciento del terreno, además de aplicar programas de rescate de flora y fauna, reforestación y manejo de residuos.

El estudio ambiental identificó que los principales efectos se concentrarán durante la preparación del terreno y la edificación. Entre los componentes que podrían recibir mayor impacto se encuentran el suelo, la vegetación y el agua.

Actualmente la zona de hospedaje enfrenta problemas que perjudican a la naturaleza. / Liza Vera

Tan solo durante el acondicionamiento del sitio fueron considerados 32 posibles impactos: 26 negativos y seis positivos, relacionados, entre otros factores, con el retiro de vegetación, la modificación del paisaje, el tránsito de maquinaria y la generación de polvo.

La construcción es señalada como la etapa con mayor número de efectos adversos. El expediente, con clave 23QR2025TD042, menciona consecuencias derivadas de terracerías, cimentación, movimiento de trabajadores y maquinaria, así como generación de ruido, partículas contaminantes y residuos sólidos, líquidos y peligrosos. La promovente sostiene que estas afectaciones pueden reducirse mediante medidas de prevención, mitigación y compensación.

Ambientalistas critican que, pese al exceso de cuartos, otorguen nuevos permisos / Liza Vera

Mientras tanto, representantes de grupos de defensa ambiental, como Defendiendo el Derecho a un Ambiente Sano, critican que, pese a la saturación de cuartos de hotel y a que la dotación de servicios públicos ha sido rebasada en la zona hotelera de Cancún, la Semarnat continúe otorgando permisos para nuevos centros de hospedaje sobre el bulevar Kukulcán.

Asimismo, el sector hotelero solicitó desde el año pasado a las autoridades federales y estatales detener la construcción de más hoteles y condominios, ante la saturación de servicios como agua potable, drenaje y electricidad en la zona turística de Cancún.

Estos servicios han sido rebasados por la demanda de casi 35 mil 870 habitaciones hoteleras ubicadas en la franja de playas de este destino turístico, por lo que, de acuerdo con las voces del sector, resulta necesario actualizar la infraestructura existente.

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Desde su desarrollo en la década de 1970, la industria turística de Cancún ha experimentado un crecimiento acelerado. La infraestructura de hospedaje ha proliferado a lo largo de la costa, acompañada por un aumento en la construcción de restaurantes, centros comerciales y otros complejos destinados al turismo. Esta expansión no solo ha incrementado la capacidad de alojamiento y la oferta de servicios, sino que también ha generado una elevada concentración de actividades humanas en un espacio relativamente reducido.

Actualmente, la zona hotelera enfrenta problemas que afectan al medio ambiente y requieren soluciones sostenibles. Ambientalistas señalan como principales causas la sobredensificación y la insuficiencia de infraestructura para garantizar el suministro de agua, drenaje y energía eléctrica.