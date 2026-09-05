Camioneta vuelca tras fuerte choque en la Región 230 de Cancún

Un aparatoso accidente de tránsito se registró sobre la calle 60, en su cruce con la calle 58, luego de que el conductor de una camioneta de la marca Ford presuntamente no respetara su alto preventivo y se incorporara a la vía sin tomar las debidas precauciones, provocando que fuera impactado por el conductor de una camioneta Chevrolet que circulaba con preferencia de paso.

El fuerte impacto ocasionó que la camioneta Chevrolet volcara y saliera proyectada hasta terminar sobre una banqueta de la zona. Afortunadamente, pese a lo aparatoso del percance, ninguna de las viviendas ubicadas en los alrededores resultó afectada, por lo que no se reportaron daños estructurales ni personas ajenas al accidente lesionadas.

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Tras el choque, ambos conductores resultaron policontundidos, aunque, de acuerdo con la valoración inicial, se encontraban estables. Paramédicos de una empresa privada acudieron hasta el lugar de los hechos para brindarles atención prehospitalaria y descartar lesiones de mayor consideración.

Elementos de la Dirección de Tránsito Municipal también se desplazaron hasta el sitio para tomar conocimiento del accidente y llevar a cabo las diligencias correspondientes, así como el deslinde de responsabilidades entre los involucrados. Los agentes realizaron las primeras investigaciones y recabaron la información necesaria para determinar cómo ocurrió el percance.

Debido a que las unidades quedaron considerablemente dañadas y una de ellas terminó volcada, fue necesaria la intervención de una grúa para realizar las maniobras correspondientes, enderezar el vehículo y posteriormente remolcar ambas camionetas hacia el corralón municipal, donde permanecerán mientras se determina la situación legal del accidente.

Trascendió que el conductor señalado como responsable no contaba con seguro vehicular al momento del percance, situación que complicó el acuerdo entre las partes. Ante ello, intentaba llegar a un convenio con el encargado de la camioneta Chevrolet, unidad que pertenece a una empresa, con el objetivo de cubrir los daños ocasionados durante el accidente.

Finalmente, las autoridades de Tránsito mantuvieron bajo control la zona mientras se realizaban las maniobras de retiro de los vehículos, evitando que el incidente generara otro accidente entre los automovilistas que circulaban por este sector.