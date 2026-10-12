Inmoveqroo anuncia adecuación de rutas de transporte público hacia el mercado

Chetumal, 12 de octubre. Tras la manifestación de comerciantes la semana pasada, quienes solicitaron que las rutas de transporte en Chetumal lleguen al mercado viejo para ayudarles en sus ventas, Rafael Hernández Kotasek, director del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Inmoveqroo), anunció el inicio de una serie de adecuaciones en las rutas de transporte público con el objetivo de mejorar el acceso de los usuarios hacia ese centro de abasto.

Tras un proceso de evaluación, el funcionario detalló que los primeros trabajos de modificación se aplicarán específicamente en la ruta Calderitas. El titular de Inmoveqroo explicó que actualmente la ruta Calderitas transita sobre la avenida Belice, pero se desvía hacia Caimanes tres cuadras antes de llegar a su destino comercial, por lo que el nuevo ajuste permitirá que las unidades continúen su trayecto directo hasta el mercado.

De acuerdo con el director, lo más seguro es que esta adecuación entre en operación a partir del próximo lunes en ocho días. Además de los cambios en el derrotero de Calderitas, Hernández Kotasek indicó que también someterán a análisis la ruta correspondiente a Américas y Sian Ka'an, la cual actualmente pasa muy cerca, a tan solo una cuadra del centro de abasto.

El funcionario precisó que las unidades transitan sobre la avenida Juárez, a una distancia aproximada de 30 metros de la avenida Belice donde se localiza el mercado, por lo que sostendrá reuniones la próxima semana para evaluar estas alternativas y optimizar el servicio.