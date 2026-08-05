Nueva ruta MOBI hacia Calderitas: ¿Quiénes podrán viajar siempre gratis y cuáles son las tarifas?

La nueva ruta del Sistema MOBI hacia Calderitas ya comenzó a operar en Chetumal con el objetivo de ofrecer una opción nueva de transporte público más económica y accesible para los usuarios que diariamente se trasladan entre ambas zonas.

Durante esta semana el servicio será completamente gratuito, pero el costo representa un ahorro importante frente al servicio de taxi, cuyo viaje hacia Calderitas oscila entre 50 y 70 pesos.

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¿Cuáles son las tarifas de la nueva ruta MOBI a Calderitas?

La nueva ruta del Sistema MOBI será gratuita durante toda esta semana como parte de su periodo de arranque. A partir del próximo lunes, el costo del servicio será de 15 pesos para el público en general y de 10 pesos para estudiantes, mientras que las personas adultas mayores y las personas con discapacidad podrán viajar sin costo.

¿Cuál es el horario y la frecuencia de la nueva ruta a Calderitas?

El director del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo), Rafael Hernández Kotasek, informó que las unidades prestarán servicio todos los días de 6:00 de la mañana a 10:00 de la noche, con una frecuencia aproximada de 15 minutos entre cada autobús.

La ruta beneficiará inicialmente a más de 42 mil personas, además de conectar 44 colonias, 59 escuelas, 15 mil 605 viviendas y 2 mil 463 unidades económicas, facilitando los traslados hacia centros educativos, hospitales, comercios y espacios públicos.

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¿Dónde inicia el recorrido de la ruta MOBI a Calderitas?

El recorrido *inicia y concluye en el parque de la zona costera de Calderitas y enlaza diversos puntos estratégicos de la capital, entre ellos *El Mirador, la telesecundaria Jesús Martínez Ross, el Estadio Pascual Cruz Burgos, el Centro Deportivo Mostrenco, las oficinas del Ieqroo, el Hospital Naval, el Hospital Materno Infantil Morelos y el Parque de Los Caimanes.