Identifican a mujer señalada por envenenar a gatos en Chetumal

La persona señalada de colocar alimento envenenado en la calle Sucre del fraccionamiento Flamingos 4 ya fue identificada y, de acuerdo con lo informado por las autoridades, habría admitido que dejó la sustancia tóxica como un “escarmiento” contra los felinos de la zona. El hecho dejó un saldo de seis gatos muertos y dos más que fueron puestos bajo resguardo.

Erick Alexander López Cruz, director del Centro de Atención Canina y Felina (CAC), confirmó que el número de animales sin vida asciende a seis, una cifra mayor a la que se manejó en los primeros reportes de vecinos, quienes habían hablado de cuatro ejemplares. Además, precisó que otros dos gatos lograron ser rescatados y permanecen resguardados por la dependencia, a la espera de que se determine su estado de salud.

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Según la información proporcionada, los animales consumieron alimento envenenado que les fue dejado de manera dolosa.

Los habitantes de la colonia, que descubrieron los cuerpos alertaron de inmediato a las autoridades, que acudieron al sitio para levantar los cuerpos y recabar indicios.

El funcionario informó que ya existe una carpeta de investigación abierta ante la Fiscalía General del Estado, instancia que deberá determinar la responsabilidad de la mujer identificada.

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Como parte de las diligencias, se practicarán estudios con el fin de establecer con precisión qué tipo de veneno fue utilizado y reforzar las pruebas que se integrarán al expediente.

De igual manera informó que el número podría ser mayor, tomando en cuenta que animales habrán consumido el veneno y se resguardaron en la zona de maleza.