Realizan en Valladolid el sorteo para asignar casas del programa Vivienda para el Bienestar

El municipio de Valladolid fue sede este viernes 30 de octubre del sorteo y asamblea del programa federal Vivienda para el Bienestar, mediante el cual se busca definir a las personas que recibirán una de las casas contempladas en esta iniciativa impulsada por el Gobierno de México.

Durante la jornada se informó que Valladolid contará con la construcción de 940 viviendas, como parte de las acciones para ampliar el acceso a una vivienda digna entre la población que más lo necesita.

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En el evento participaron Iván Sánchez Esponda, coordinador regional de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi); Benito Mateo Rodríguez, delegado de los Programas para el Bienestar en Yucatán; Nayeli Balam Chan, directora regional de Bienestar con sede en Valladolid, y Miguel Jesús Sarabia Pérez, titular de la Notaría Pública número 93, quien dio fe de la legalidad del procedimiento.

Además de Valladolid, las asambleas y sorteos se realizaron en Flamboyanes, comisaría de Progreso; Tzucacab, Xocchel, Sitilpech, comisaría de Izamal, y Espita, como parte del proceso de asignación de las viviendas previstas para Yucatán.

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La selección de beneficiarios contempla un esquema mixto que combina la asignación mediante sorteo con la atención a sectores prioritarios, entre ellos personas adultas mayores y personas con discapacidad. Asimismo, el programa incluye una modalidad de renta dirigida a jóvenes que estudian o trabajan.

De acuerdo con la información proporcionada, se tiene como meta construir 72 mil 770 viviendas nuevas en Yucatán durante el actual sexenio, de las cuales se reporta un avance equivalente al 66 por ciento.

Los sorteos realizados este 30 de octubre forman parte del procedimiento para determinar quiénes accederán a las viviendas contempladas en las distintas localidades del estado.