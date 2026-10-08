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Quintana Roo / Chetumal

FOTOS: Así quedó inmueble incendiado en Avenida Sicilia en Chetumal

El incendio consumió una vivienda ubicada en la avenida Sicilia.

Por Redacción Por Esto!

8 de oct de 2026

1 min

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Incendio en un inmueble de la avenida Sicilia.
Incendio en un inmueble de la avenida Sicilia. / Por Esto.

Un incendio consumió una vivienda ubicada en el cruzamiento de la avenida Sicilia, entre calles Justo Sierra y Bugambilias, en esta ciudad, sin que se reporten personas lesionadas.

Así quedó inmueble incendiado en Avenida Sicilia en Chetumal.
Así quedó inmueble incendiado en Avenida Sicilia en Chetumal. / Por Esto.

De acuerdo con los primeros reportes, el inmueble habría sido ocupado por personas en situación de calle, aunque al momento del siniestro no había nadie en el interior.

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio tras el aviso de la emergencia y lograron sofocar las llamas, con lo que se evitó que el fuego avanzara hacia otras propiedades de la zona.

Así quedó inmueble incendiado en Avenida Sicilia.
Así quedó inmueble incendiado en Avenida Sicilia. / Por Esto.

El domicilio, habitado por indigentes estaba en abandono, sin electricidad, por lo que se sospecha que el fuego fue provocado por los improvisados habitantes, aunque de manera oficial no se ha informado sobre las causas que originaron el incendio.

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