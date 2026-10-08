Abuelito pierde la vida tras ser atacado por enjambre de abejas frente a una escuela en Chetumal

El adulto mayor que fue atacado por un enjambre de abejas frente al plantel Río Hondo del Colegio de Bachilleres murió, de acuerdo con la información difundida tras el incidente. El hombre, quien vivía en el domicilio ubicado justo frente a la escuela, había sido trasladado para recibir atención médica con múltiples picaduras en el cuerpo y, en un primer momento, su estado de salud fue reportado como estable.

Según los datos dados a conocer, cerca de 15 personas resultaron afectadas por el ataque de los insectos, entre ellas estudiantes, docentes y el propio adulto mayor. Los maestros y alumnos fueron picados cuando se encontraban en las inmediaciones del crucero, mientras se intentaba auxiliar al hombre.

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El reporte de emergencia se originó a partir de llamadas de la ciudadanía, que alertó sobre la presencia de las abejas y de personas lesionadas. Ante ello, rescatistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) acudieron a la zona de la Ribera del Río Hondo, atendieron la situación y evacuaron al adulto mayor para su valoración médica.

Una vez controlada la emergencia inicial, los elementos de la corporación localizaron el origen del problema: el enjambre se encontraba en el inmueble donde residía el afectado, frente al plantel educativo, y fue retirado por personal de la dependencia.

Vecinos del sector aseguran que las abejas llevaban aproximadamente tres años instaladas en el techo de la vivienda.

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Tras lo ocurrido, personal de la CNE emitió una serie de recomendaciones dirigidas a la población. Pidió evitar acercarse a los enjambres y solicitar el apoyo de personal capacitado para su retiro, así como no intentar remover los panales por cuenta propia ni arrojar objetos a los insectos. Ante la presencia de abejas, la instrucción es reportarlo a los números de emergencia, para que la remoción se realice con el equipo y la preparación adecuados.

Asimismo, la corporación recordó que, en caso de recibir múltiples picaduras, es necesario acudir de inmediato a un servicio médico, ya que tanto la cantidad de piquetes como la sensibilidad de cada persona pueden determinar la gravedad de la reacción.