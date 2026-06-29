Desmienten ataque armado contra base de la Marina y Grupo Centurión en Holbox; esto sabemos

Un violento enfrentamiento armado registrado la madrugada de ayer en las inmediaciones de la zona conocida como La Caleta, en Isla Holbox, provocó una intensa movilización de corporaciones de Seguridad de los tres órdenes de Gobierno. Aunque las primeras versiones extraoficiales difundidas sugerían un ataque directo contra la base de operaciones de la Marina y del Grupo Centurión, autoridades ministeriales y de Seguridad Pública desmintieron esa versión.

Las investigaciones preliminares confirmaron que el incidente se trató de una disputa entre integrantes de una misma célula delictiva dedicada al narcomenudeo que pretendía establecer operaciones en este destino turístico.

Los hechos ocurrieron alrededor de la medianoche del sábado pasado, cuando las detonaciones de arma de fuego rompieron la tranquilidad de habitantes y visitantes que se encontraban en las inmediaciones de La Caleta y Punta Cocos.

Noticia Destacada Comando armado presuntamente ataca base del ‘Grupo Centurión’ y la Marina en Holbox

Los disparos generaron pánico entre las personas que caminaban por el sector, quienes corrieron a resguardarse en establecimientos y domicilios particulares; al mismo tiempo, comenzaron a circular versiones sobre presuntos hombres armados que huían a bordo de lanchas, lo que alimentó rumores sobre cierres a la navegación y un supuesto toque de queda, versiones que fueron descartadas por las autoridades una vez controlada la situación.

La alerta generó múltiples reportes al número de emergencias 911. Con la información proporcionada por testigos, las autoridades activaron el Código Rojo. Elementos de la Policía Municipal, la Policía Estatal, la Marina y fuerzas federales desplegaron un operativo en los principales accesos de la isla y cerraron temporalmente las vialidades cercanas al lugar de los hechos para asegurar el perímetro.

Versiones de habitantes señalaban que sicarios huían a bordo de lanchas, lo que derivó en el cierre a la navegación y toque de queda, lo que fue descartado / POR ESTO!

Como resultado del operativo fueron detenidas tres personas, quienes además resultaron lesionadas durante el enfrentamiento. Un sujeto fue detenido cuando presuntamente intentaba huir del lugar. Durante la inspección le aseguraron dos armas de fuego cortas y diversas dosis de droga presuntamente destinadas a su venta.

Los otros dos involucrados resultaron gravemente heridos durante el intercambio de disparos entre los propios integrantes del grupo. Al recibir atención médica y ser sometidos a una revisión de seguridad, los agentes les aseguraron diversas dosis de droga.

Policías, marinos y militares cerraron temporalmente los accesos para evitar la fuga de los involucrados / POR ESTO!

Debido a la gravedad de las heridas provocadas por impactos de arma de fuego, ambos lesionados recibieron atención médica inicial en la isla antes de ser trasladados, bajo custodia policial y militar, a hospitales de Kantunilkín y Cancún.

Una vez que sean dados de alta, los tres detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado para responder por los delitos que resulten de las investigaciones, que podrían ser: homicidio en grado de tentativa, portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud

Las corporaciones de Seguridad señalaron que mantendrán operativos permanentes en Isla Holbox para impedir el establecimiento de grupos delictivos y reforzar la vigilancia en este destino turístico.