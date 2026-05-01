Estrategia del Gobierno de Yucatán logra disminuir percepción de inseguridad en Mérida

La percepción de inseguridad en Mérida disminuyó a 33.7%, 3.2 puntos menos que en diciembre del 2025, informó el gobernador Joaquín Díaz Mena durante la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad.

Destacó que la estrategia coordinada entre los tres niveles de gobierno mantiene condiciones de paz y tranquilidad en Yucatán, de acuerdo datos recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi.

Junto al secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe Saidén Ojeda, el Mandatario indicó que el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) opera de manera permanente como punto de coordinación de operativos, monitoreo y atención de emergencias, lo que permite una respuesta oportuna ante cualquier incidente.

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Añadió que estos resultados reflejan la confianza de la ciudadanía en las instituciones de seguridad y el trabajo constante en prevención, inteligencia policial y reacción inmediata. En este contexto, reconoció la labor cotidiana de las corporaciones de seguridad, cuya disciplina y compromiso se traducen en la tranquilidad de las familias yucatecas.

Estrategia de prevención

También subrayó que Yucatán se mantiene entre las entidades con los índices más bajos en homicidios dolosos a nivel nacional, condición que ha sido reconocida en reuniones de seguridad del Gobierno de México.

En materia de prevención, Díaz Mena señaló que se atienden las causas de la violencia mediante estrategias como Aliados por la Vida y Juventudes Renacimiento, que promueven el acceso de niñas, niños y jóvenes a actividades deportivas, culturales y educativas.

De manera paralela, agrego, la inteligencia policial permite anticipar riesgos, compartir información entre corporaciones y actuar con mayor eficacia ante la comisión de delitos, garantizando la procuración de justicia.

El Gobernador detalló que el trabajo territorial alcanza los 106 municipios del estado, con especial atención en comunidades del interior, donde se fortalecen las policías municipales mediante capacitación, equipamiento y respaldo estatal y federal.

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En Mérida, agregó, se atienden los retos de crecimiento urbano con mayor presencia policial, proximidad social y vigilancia tecnológica en zonas periféricas.

Recordó que el programa Policía Cerca de Ti mantiene contacto directo con la ciudadanía a través de recorridos en colonias y comisarías, lo que permite ajustar las acciones de seguridad a las necesidades de cada comunidad.

Además, se fortalecen los servicios del número de emergencia 911 y la línea 089 de denuncia anónima.

Atención de la FGE

El titular del Ejecutivo también reconoció al fiscal general del estado, Juan Manuel León León, por la atención a dos casos de violencia vicaria y Alerta Amber, resueltos de manera expedita, logrando la localización de menores y su reintegración con sus familias. “En menos de 48 horas ambos casos se solucionaron y los niños ya están de nuevo con su madre”, expresó.

El Gobernador hizo un llamado a mantener el trabajo preventivo, la cercanía con la ciudadanía y la coordinación institucional para seguir fortaleciendo la paz en Yucatán.

Por su parte, el titular de la SSP, Luis Felipe Saidén Ojeda, informó que de 2024 a la fecha la percepción de inseguridad ha disminuido 8.7 puntos porcentuales, resultado del trabajo coordinado entre autoridades.