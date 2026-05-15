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Premian a los ganadores del Bienal de Arquitectura Campechana 2026

El concurso, que premia a quienes transforman y se convierten en referentes del Estado, destacó por temas como la innovación, identidad, técnica y compromiso.

David Vázquez

Por David Vázquez

15 de may de 2026

1 min

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La ceremonia se realizó en el “Claustro” del Instituto Campechano.
La ceremonia se realizó en el “Claustro” del Instituto Campechano. / Foto: Alejandro Pech

Desde el imponente “Claustro” del Instituto Campechano, fueron entregados los reconocimientos a diferentes ganadores del “Bienal de Arquitectura Campechana 2026”, quienes con sus creaciones y proyectos transformaron el entorno.

El concurso, que premia a quienes transforman y se convierten en referentes del Estado, destacó por temas como la innovación, identidad, técnica y compromiso en el ámbito de la arquitectura.

En esta ocasión algunos de los ganadores fueron, los arquitectos Carlos Emilio Baqueiro Villarino, Luis Miguel Acuña González, Mario Humberto Castillo Quintal, José Domínguez Hurtado, Alejandro Barona Hernández, Guillermo Gamboa Araujo y Luis Germán García Álvarez.

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En cuanto a las categorías galardonadas, destacaron la de “hábitat” con vivienda unifamiliar de 200 a 500 metros cuadrados, vivienda multifamiliar, vivienda de interés social de menos de 100 metros cuadrados, así como servicios y equipamiento.

Otros premios entregados fueron a lo mejor de la arquitectura para la salud, educación, cultura, religión, turismo, comercio, deporte, servicios, espacio público, espacios públicos y recreativos, arquitectura de paisaje y movilidad sustentable.

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