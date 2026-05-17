Pronóstico del clima en Yucatán 18 de mayo: Ausencia de lluvias dejará calor hasta de 41 grados

La escasa probabilidad de lluvias en Yucatán causará que se registren temperaturas extremadamente calurosas este lunes 18 de mayo, informó el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”.

Detalló que a principios de esta semana, la influencia de un sistema anticiclónico en el nivel medio de la tropósfera mantendrá escasa probabilidad de precipitaciones sobre Yucatán.

Se mantendrá el ambiente caluroso a extremadamente caluroso durante el día y cálido en la noche, con vientos del este-sureste de 15 a 25 km/h, con posibles rachas mayores a 40 km/h, aunque en la tarde se tornarán del este-noreste y norte en la costa de Yucatán.

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En Mérida, las temperaturas máximas alcanzarán hasta los 41 grados Celsius, mientras que al amanecer se esperan mínimas cercanas a los 24 grados, generando un ambiente ligeramente fresco en las primeras horas del día. Por la noche, el clima volverá a sentirse cálido en gran parte de la entidad.

En el puerto de Progreso se pronostican temperaturas de entre 24 y 37 grados, mientras que en Tekax los valores oscilarán entre los 25 y 37 grados Celsius.

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Por su parte, en Tizimín se prevén temperaturas mínimas de 25 grados y máximas de 36, mientras que en Valladolid el termómetro alcanzaría hasta los 37 grados Celsius.

Ante este panorama, autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales de Protección Civil.