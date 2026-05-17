Clima en Campeche: Onda de calor alcanza 42 grados

Debido a una circulación anticiclónica localizada en niveles medios de la atmósfera sobre el Golfo de México, misma que mantiene las temperaturas calurosas y muy calurosas en gran parte de la República Mexicana, prevalecerá la onda de calor en Campeche con temperaturas máximas de hasta 42 grados durante el día y la tarde, siendo el mínimo de 22 grados hasta la noche y madrugada.

De acuerdo con la Secretaría de Protección Civil del Estado de Campeche (Seprocicam), un anticiclón de 500 milibares favorece el tiempo estable en la entidad, sumado a la afluencia de aire marítimo del Caribe, lo que genera ambiente húmedo y caluroso con bajo potencial de lluvias.

Noticia Destacada Cuervos buscan bicampeonato en temporada de verano de la Liga de Medios de Campeche

Durante el día se espera cielo medio nublado con lluvias aisladas menores a cinco milímetros, acompañadas de una “Surada” de viento del Este y Sureste de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h.

La onda de calor se extenderá principalmente sobre las regiones Norte y Oeste de Campeche, donde se percibirá una sensación térmica más elevada, sin descartar afectaciones en el resto de la entidad.