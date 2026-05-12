Consulta pública y opiniones retrasan aprobación de “Perfect Day” en Mahahual, Quintana Roo

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó que el proyecto turístico “Perfect Day”, planeado para desarrollarse en Mahahual, Quintana Roo, continúa en proceso de evaluación ambiental y, hasta el momento, no cuenta con autorización para su construcción u operación.

De acuerdo con la dependencia federal, actualmente se realiza una revisión integral de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentada por la empresa promotora, dentro de un procedimiento técnico que aún no concluye.

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La Semarnat señaló que durante el análisis se han identificado diversos puntos que requieren estudios especializados, entre ellos aspectos relacionados con la infraestructura proyectada, las medidas de mitigación ambiental y los posibles efectos sobre ecosistemas costeros y marinos de la zona.

Además, la dependencia indicó que también se están considerando miles de opiniones ciudadanas y observaciones técnicas presentadas por organizaciones ambientalistas, especialistas y habitantes de Mahahual durante la consulta pública del proyecto.

Preocupación por impacto ambiental en manglares y arrecifes / Especial

El megaproyecto “Perfect Day”, vinculado a la empresa Royal Caribbean, ha generado debate en Quintana Roo debido a preocupaciones sobre posibles impactos en manglares, arrecifes y recursos naturales del Caribe mexicano. Organizaciones como Greenpeace han solicitado a las autoridades ambientales realizar una evaluación rigurosa y transparente antes de emitir cualquier resolución.

En meses anteriores, la propia Semarnat había solicitado información adicional sobre el proyecto para continuar con el procedimiento de evaluación ambiental, luego de detectar elementos pendientes dentro de la documentación presentada.