Apagón deja sin luz a la Quinta Avenida y fraccionamientos; restauranteros reclaman a CFE

Se registra otro apagón en la Quinta Avenida y en algunos fraccionamientos de Playa del Carmen, comerciantes y restauranteros claman justicia, pues argumentan que cada día la Comisión Federal de Electricidad (CFE) golpea la economía.

Los comerciantes Alejandro Torres, Jaime Flores, Jaqueline Aguirre, comentaron que en plena temporada de altas temperaturas la CFE asesta golpes certeros a la economía, y más cruel es que las tarifas con muy altas y se tienen que pagar, haya o no el suministro.

Noticia Destacada Vecinos de la comunidad Zapata en Carrillo Puerto, retienen vehículo de la CFE por apagones

La CFE cortó el suministro eléctrico al umbral turístico de Playa del Carmen, marcaba el reloj dos horas sin luz, de forma paralela la gente de los fraccionamientos Misión de las Flores, parte de Villas del Sol y un sector de la colonia Ejidal empezó a quejarse por esta situación.

"Los cortes del suministro eléctrico han dejado de ser noticia, ahora todos los días hay apagones, y no hay una explicación real y objetiva de la paraestatal, y lo más grave es que estamos pagando tarifas muy altas con un suministro a medias, parece que ya estamos por compararnos como Cuba, o para allá vamos, comentó el comerciante", Alejandro Torres.

Definitivamente la CFE ha quedado rebasada su capacidad ante el acelerado crecimiento urbano de Playa del Carmen, y pese a ello, las autoridades municipales no han realizado un análisis de las deficiencias de la infraestructura, porque también tenemos problemas con el agua potable, agregó Alejandro Torres.

Por su parte Jaime Flores, artesano, comentó que en tanto la CFE no invierte en nuevas subestaciones los apagones van a continuar, la gente de más de 15 colonias “irregulares” están colgados de las líneas de alta tensión y esto provoca sobrecarga, afectando las actividades comerciales.

La señora Jaqueline Aguirre, encargada de un restaurante, comentó que cualquier intermitente de la CFE afecta las operaciones, los equipos de cómputo de reinician a cada rato y esto provoca daños.

Noticia Destacada Reportan serie de apagones durante la madrugada en Felipe Carrillo Puerto

Además, estos apagones golpean a todos, los turistas se molestan al no tener el suministro eléctrico en los pequeños hoteles al no contar con plantas de emergencia, esta situación está provocando afectaciones económicas, relató.

Por su parte el ciudadano Esaú López Tún, dijo que con este calor y sin luz no se puede descansar, mucha gente que trabaja en hoteles en el turno nocturno y descansa de día, pero con estas altas temperaturas no se puede descansar, es terrible, pero los recibos son puntuales y sin descuentos por los apagones, pagas porque pagas, estamos viviendo en el infierno, concluyó.