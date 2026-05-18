Incendio de maleza moviliza a bomberos y alarma a vecinos de Siglo XXI

Un incendio de maleza y basura acumulada en terrenos ubicados a un costado del periférico, en la zona de Pablo García, generó una intensa movilización de los cuerpos de emergencia luego de que las llamas se propagaran rápidamente debido a las condiciones secas del área.

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El siniestro se originó por el llamado efecto lupa, provocado por objetos de vidrio entre los desechos. El fuego avanzó con rapidez entre los pastizales, lo que causó una gran preocupación entre los vecinos cercanos al sitio.

Ante la emergencia, habitantes de la unidad habitacional Siglo XXI intentaron apoyar con cubetas de agua mientras arribaban los elementos del Cuerpo de Bomberos y las pipas de apoyo. Durante las labores, los vulcanos utilizaron dos mil litros de agua; sin embargo, el incendio aún no ha sido sofocado en su totalidad.

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JGH