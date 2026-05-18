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Campeche / Sucesos

Incendio de maleza moviliza a bomberos y alarma a vecinos de Siglo XXI

Un incendio de maleza y basura acumulada provocó la movilización de bomberos en la zona de Pablo García, en Campeche.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

18 de may de 2026

1 min

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Incendio avanza entre maleza seca y moviliza cuerpos de emergencia
Incendio avanza entre maleza seca y moviliza cuerpos de emergencia / Dismar Herrera

Un incendio de maleza y basura acumulada en terrenos ubicados a un costado del periférico, en la zona de Pablo García, generó una intensa movilización de los cuerpos de emergencia luego de que las llamas se propagaran rápidamente debido a las condiciones secas del área.

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El siniestro se originó por el llamado efecto lupa, provocado por objetos de vidrio entre los desechos. El fuego avanzó con rapidez entre los pastizales, lo que causó una gran preocupación entre los vecinos cercanos al sitio.

Ante la emergencia, habitantes de la unidad habitacional Siglo XXI intentaron apoyar con cubetas de agua mientras arribaban los elementos del Cuerpo de Bomberos y las pipas de apoyo. Durante las labores, los vulcanos utilizaron dos mil litros de agua; sin embargo, el incendio aún no ha sido sofocado en su totalidad.

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JGH

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