Greenpeace despliega manta en Bellas Artes para exigir freno al proyecto Perfect Day Mahahual

Durante la mañana de hoy martes, Greenpeace México colocó una manta como protesta en los andamos frente Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México para exigir a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la suspensión del proyecto Perfect Day Mahahual, un megaproyecto turístico en el estado de Quintana Roo.

Fueron ambientalistas de esta organización ambiental quienes colocaron la manta en donde se puede leer: "Perfect Day La Decisión: Toboganes o protección ambiental, esta es la cuestión. Firma para exigir que no se apruebe en GreenPeace.mx".

Los videos que actualmente circulan en redes, se puede ver a u grupo de al menos 10 personas con vestimentas rojas con el nombre de la organización acudir desde muy temprano con una escalera para colocar la lona como forma de protesta.

Activistas igualmente alzaron la voz al protestar con carteles en donde se leyeron "Royal Caribbean ¡Da un paso atrás!", "Semarnat: Más protección, menos destrucción" y "No mas proyectos turísticos de turismo depredador".

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¿Qué es Perfect Day Mahahual y por qué desean frenarlo?

El proyecto Perfect Day Mahahual es un desarrollo turístico impulsado por la empresa Royal Caribbean, el cual busca construir un complejo tipo “parque temático” en la zona costera de Mahahual, en el municipio de Othón P. Blanco, al sur de Quintana Roo.

De acuerdo con lo que se ha difundido sobre el plan, el megaproyecto contempla infraestructura turística para recibir cruceros y visitantes, incluyendo áreas recreativas, servicios comerciales y atracciones similares a los que se ha implementado en otros destinos del Caribe bajo el concepto “Perfect Day”, caracterizado por zonas privadas con actividades acuáticas, espacios de entretenimiento, etc.

Organizaciones ambientalistas han advertido que este tipo de desarrollos podrían generar impactos en ecosistemas de la región. Por esta razón, Greenpeace México y otros colectivos han solicitado que la Semarnat no apruebe el proyecto, argumentando que podría representar un riesgo ecológico para el Caribe Mexicano y sentar un precedente para nuevos proyectos turísticos considerados depredadores.