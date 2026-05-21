FGR y SSPC investigan a empresa de paquetería en Mérida y aseguran 20 kilos de metanfetaminas

Como parte de los operativos coordinados del Gabinete de Seguridad federal, autoridades realizaron cateos, detenciones y aseguramientos de droga y armas en distintos estados del país, entre ellos Yucatán, donde fueron decomisados 20 kilogramos de metanfetamina en una empresa de paquetería ubicada en Mérida.

De acuerdo con el reporte oficial correspondiente al 20 de mayo de 2026, las acciones forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, la cual contempla cuatro ejes principales: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de las labores de inteligencia e investigación, así como coordinación con las entidades federativas.

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El Gabinete de Seguridad informó que los operativos se desarrollaron de manera simultánea en Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, donde participaron corporaciones federales en tareas de investigación y combate al narcotráfico.

En el caso de Yucatán, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) realizaron actos de investigación en una empresa de mensajería y paquetería situada en Mérida.

Durante la intervención, las autoridades aseguraron aproximadamente 20 kilos de metanfetamina, droga sintética considerada de alto impacto por sus efectos y valor en el mercado ilegal.

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Hasta el momento, las autoridades federales no han informado sobre personas detenidas en relación con este aseguramiento ni el origen o destino del cargamento decomisado.

El Gabinete de Seguridad reiteró que estos operativos forman parte de las acciones permanentes para combatir el tráfico de drogas y las estructuras criminales que operan en diferentes regiones del país.