Familiares de reclusos bloquean carretera frente al Cereso de Chetumal por presuntos abusos

Este miércoles, familiares de personas privadas de la libertad bloquearon la carretera frente al Centro de Reinserción Social de Chetumal para denunciar presuntos abusos y restricciones al interior del penal.

La movilización tuvo como exigencia central la destitución inmediata de la directora del centro, Jetzael Elena Martínez Cisneros, a quien señalan por múltiples irregularidades y violaciones a derechos humanos.

Los manifestantes aseguraron que los internos enfrentan condiciones críticas. Entre las denuncias destaca la falta de atención médica y el desabasto de medicamentos, así como sanciones que, afirman, se aplican de forma arbitraria.

Noticia Destacada Fiscalía detiene y traslada al CERESO de Cancún a enfermera del Hospital General de Playa del Carmen; al final quedó en libertad

A esto se suma el señalamiento de que los alimentos entregados llegan en estado de descomposición, incluso con presencia de gusanos.

Otro punto de inconformidad es la prohibición de ingresar artículos básicos para los internos. Según los familiares, la medida obliga a que todo deba adquirirse en la tienda del penal, donde los precios son considerablemente más altos que en el exterior, lo que representa una carga económica adicional para las familias.

Durante la protesta, los familiares también cuestionaron el papel de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. Señalaron que el organismo no atiende las quejas presentadas y acusaron directamente a su titular, Omega Ponce Palomeque, de omisión en sus funciones.