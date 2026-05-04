Municipios con más divorcios en Yucatán: lista completa y cifras actualizadas 2026

Los divorcios muestran una tendencia al alza en Yucatán, además de una clara concentración en diversos municipios del estado.

Y es que aunque lejos de tratarse de un fenómeno aislado, datos del Registro Civil revelan un cambio sostenido en la dinámica de las relaciones matrimoniales.

En paralelo, el crecimiento en el número de divorcios comienzan a acortar la distancia frente a los matrimonios celebrados, lo que apunta a una transformación social en curso.

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Aumento acelerado en 2026

Las cifras más recientes apuntan a un incremento acelerado. Según el Registro Civil, en el primer trimestre de 2026 se contabilizaron 1,652 divorcios en Yucatán, frente a los 926 del mismo periodo de 2025, lo que representa un aumento del 78% en apenas un año.

Febrero fue el mes con mayor número de trámites, con 904, seguido de enero con 331. De mantenerse esta tendencia, el estado podría superar con amplitud el total anual registrado el año anterior.

Mientras tanto, los matrimonios avanzan a un ritmo menor. En el mismo periodo de 2026 se celebraron 2,052 uniones civiles, por debajo de las 2,696 del año previo, lo que confirma una reducción en la brecha entre casarse y divorciarse en Yucatán.

Municipios con más divorcios en Yucatán

En 10 municipios se agrupa el mayor número de divorcios que se han registrado en Yucatán durante el 2026.

MUNICIPIO NÚMERO DE DIVORCIOS MÉRIDA MIL 575 DIVORCIOS KANASÍN 164 DIVORCIOS TIZIMÍN 149 DIVORCIOS VALLADOLID 142 DIVORCIOS TICUL 136 DIVORCIOS UMÁN 136 DIVORCIOS PROGRESO 80 DIVORCIOS MOTUL 71 DIVORCIOS IZAMAL 69 DIVORCIOS TEKAX 62 DIVORCIOS Diez municipios de Yucatán concentran el mayor número de divorcios / Registro Civil

El perfil del divorciante yucateco

El perfil del divorciante yucateco desmiente varios lugares comunes. No se trata, como podría suponerse, de parejas jóvenes e impulsivas que se arrepienten a los pocos años de casarse.

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Los datos del INEGI para 2024 revelan que el grupo más numeroso de divorcios en Yucatán corresponde a matrimonios con 21 o más años de duración: 899 casos. Le siguen los que se separaron después de uno a cinco años (555 casos) y los que permanecieron entre 10 y 15 años (528 casos).

Por edad, tanto hombres como mujeres que se divorcian se concentran en la franja de los 30 a los 39 años: 990 hombres y 1,013 mujeres en ese rango durante 2024. Sin embargo, el espectro es amplio. En Mérida se registraron casos que van desde un hombre de 19 años hasta uno de 91, mientras que en Kanasín destacó una separación tras 61 años de matrimonio.