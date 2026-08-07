SSP libera el Periférico de Mérida tras retirar bloqueo con llantas y objetos

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que durante la madrugada de este viernes fue restablecida la circulación en el Periférico de Mérida, luego de un operativo para retirar llantas y diversos objetos que mantenían obstruida la vialidad.

De acuerdo con la corporación estatal, elementos de seguridad acudieron al punto donde se encontraba el bloqueo y constataron que las pocas personas que permanecían en el lugar se retiraron de manera voluntaria, lo que permitió iniciar con las labores para liberar la vía.

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La SSP señaló que las acciones se desarrollaron en un ambiente de orden y sin confrontaciones, por lo que el operativo concluyó con saldo blanco hasta el momento.

Tras la reapertura del Periférico, personal del agrupamiento antimotines permanecerá desplegado en la zona como medida preventiva, con el objetivo de garantizar la libre circulación y evitar nuevos bloqueos durante las primeras horas del día.

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La dependencia estatal reiteró que continuará trabajando para preservar el orden público y proteger la seguridad de la ciudadanía, además de garantizar el derecho al libre tránsito con apego a la ley.