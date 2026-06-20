Quintana Roo otorga 60 días de licencia por paternidad

Quintana Roo se ubica entre las ocho entidades del país que otorgan más de 40 días de licencia por paternidad en el sector público, al conceder 60 días con goce de sueldo a los trabajadores al servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, ayuntamientos y organismos descentralizados, de acuerdo con información difundida por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Dicho beneficio está establecido dentro de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Quintana Roo, cuyo artículo 35 contempla un periodo de descanso de 60 días para los padres trabajadores.

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A nivel nacional, la Ley Federal del Trabajo reconoce únicamente cinco días de licencia por paternidad para empleados del sector privado, aplicables en casos de nacimiento o adopción; sin embargo, en el sector público, 23 estados han ampliado este derecho mediante disposiciones locales.

De acuerdo con el IMCO, nueve entidades otorgan cinco días de licencia; 13 conceden entre seis y 20 días; dos ofrecen de 21 a 40 días, mientras que ocho estados superan los 40 días de permiso.

Dentro de la Península de Yucatán, Quintana Roo es la entidad que concede el periodo más amplio. En Yucatán se otorgan 10 días y en Campeche 15, de acuerdo con las disposiciones vigentes en cada estado.

El organismo también señala que la licencia de maternidad establecida en la legislación federal contempla 12 semanas (84 días), cubiertas por los sistemas de seguridad social.

Asimismo, destacó que Baja California es la única entidad que, hasta el 2026, ha homologado los periodos de licencia de maternidad y paternidad en el sector público, otorgando el mismo número de días a trabajadoras y trabajadores.