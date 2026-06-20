Falla de Telmex deja sin cajero del Bienestar a Bécal; usuarios viajan a Yucatán por sus apoyos

Una falla en los cables de fibra óptica de Teléfonos de México dejó fuera de servicio el cajero automático del Banco del Bienestar en la Junta Municipal de Bécal desde hace dos días, motivo por el cual los diversos usuarios se ven afectados y ahora deben acudir al vecino municipio de Halachó, Yucatán, para cobrar el apoyo del Gobierno Federal, ya que incluso en la cabecera de Calkiní el cajero también está fuera de servicio.

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El dispensador de Bécal se encuentra a un costado de la exestación, donde los usuarios llegaban para retirar efectivo sin lograrlo; en cambio, les notificaron que el problema se presenta desde el jueves por la mañana e incluso tampoco se pueden hacer operaciones en ventanilla ante la falta de internet.

Argelia Espadas Blanqueto, María Candelaria Pacheco Uc y Ana Rosado Hernández, entre otras afectadas, coincidieron en que urge que Teléfonos de México agilice los trabajos de reparación ante el problema que enfrentan.

Mientras tanto, el personal del banco orienta a los afectados para que acudan a otras sucursales; sin embargo, la alternativa más cercana para los habitantes de Bécal se encuentra en Halachó, Yucatán, lo que representa un gasto adicional en transporte y tiempo para los beneficiarios.

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JGH