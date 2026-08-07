El “sancho” terminó en el tinaco: presunto amante se escondió al llegar el esposo a la casa en Timucuy y quedó atrapado

Un hecho poco común causó sorpresa entre vecinos de Timucuy, Yucatán, luego de que un hombre presuntamente fuera encontrado en el interior de un tinaco, donde habría tratado de ocultarse al verse sorprendido por el regreso del propietario de una casa.

Según relatos compartidos por habitantes de la zona, el individuo habría llegado al domicilio de una mujer cuando su pareja no se encontraba presente. Sin embargo, el escenario cambió cuando el esposo regresó inesperadamente, situación que habría llevado al hombre a buscar un sitio para no ser descubierto.

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En su intento por pasar desapercibido, el sujeto presuntamente se introdujo en el depósito de agua de la vivienda. No obstante, el espacio reducido y las altas temperaturas hicieron que permanecer escondido se volviera complicado, por lo que después de algunos minutos habría comenzado a pedir auxilio.

Los gritos de ayuda alertaron a personas cercanas, quienes solicitaron la intervención de cuerpos de emergencia. Rescatistas acudieron al lugar y realizaron las labores necesarias para retirar al hombre del tinaco, logrando sacarlo sin mayores complicaciones.

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El peculiar caso rápidamente comenzó a circular entre habitantes y usuarios de redes sociales, quienes reaccionaron con sorpresa ante la manera en que el individuo habría intentado ocultarse. Hasta ahora, las autoridades no han informado oficialmente sobre posibles sanciones o consecuencias legales relacionadas con el hecho.