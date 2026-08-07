Inflación en México baja a 3.12% en julio de 2026, su menor nivel en más de seis años

La inflación general anual en México continuó moderándose durante julio de 2026 y se ubicó en 3.12%, por debajo del 3.37% reportado en junio. Con ello acumuló tres meses consecutivos a la baja y alcanzó su nivel más reducido desde mayo de 2020.

De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) publicado este viernes 7 de agosto por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los precios aumentaron apenas 0.03% a tasa mensual. En julio de 2025, la variación mensual había sido de 0.27% y la anual de 3.51%.

El dato mantiene a la inflación muy cerca del objetivo permanente de 3% del Banco de México y dentro de su intervalo de variabilidad de un punto porcentual.

¿Cómo se comportó la inflación subyacente en julio?

La inflación subyacente, que excluye bienes y servicios con precios más volátiles, avanzó 0.23% mensual y 3.95% anual.

Dentro de este componente, las mercancías aumentaron 0.19% durante el mes y 3.52% frente a julio del año pasado. Los alimentos procesados, bebidas y tabaco registraron una variación anual de 4.85%, mientras las mercancías no alimenticias aumentaron 2.37%.

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Los servicios continuaron mostrando mayores presiones, con un incremento anual de 4.36%. En particular, la vivienda subió 3.62%, las colegiaturas 5.93% y otros servicios 4.85%.

La inflación no subyacente, en contraste, disminuyó 0.67% mensual y presentó un aumento de apenas 0.29% a tasa anual. Los productos agropecuarios registraron una caída anual de 3.34%, impulsada principalmente por el descenso de 6.89% en los productos pecuarios.

¿Qué productos subieron más de precio en julio de 2026?

La cebolla encabezó los productos con incrementos importantes al registrar un aumento mensual de 18.97%. También destacaron la naranja, con 11.90%; las computadoras, con 6.10%, y el transporte aéreo, con 4.11%.

En sentido contrario, el jitomate tuvo una reducción mensual de 29.20%, mientras el chile poblano bajó 15.63% y el chile serrano 6.98%.

También disminuyeron los precios del gas doméstico LP en 1%, el huevo en 1.08%, los automóviles en 0.54% y el pollo en 0.40%. Estas reducciones ayudaron a contener el avance general del INPC durante el séptimo mes del año.

En julio 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC se ubicó en 145.169 y representó un aumento de 0.03% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.12%.



Por componente, la inflación anual fue la siguiente:

▪️3.95% subyacente… pic.twitter.com/PWIpAGdDLm — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) August 7, 2026

Canasta de consumo mínimo sube menos que la inflación general

El índice correspondiente a la Canasta de Consumo Mínimo, integrada por 170 bienes y servicios esenciales, disminuyó 0.08% durante julio, aunque presentó un incremento anual de 2.73%.

Entre las categorías con las mayores variaciones anuales se encontraron las bebidas alcohólicas y el tabaco, con 7.34%; seguros y servicios financieros, con 6.41%, y restaurantes y servicios de alojamiento, con 6.37%.

La desaceleración de julio ocurre un día después de que Banco de México decidió mantener su tasa de interés de referencia en 6.50%. El banco central anticipa que la inflación continuará disminuyendo, aunque de manera gradual, y estima que convergerá de forma sostenible a la meta de 3% hasta el cuarto trimestre de 2027.

IO