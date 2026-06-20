“Así lo van a dejar": Vecinos estallan contra la alcaldía de Campeche por obras abandonadas

Con hundimientos y deslaves permanece una obra de repavimentación que personal del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (Smapac) dejó inconclusa, a un mes de haber acabado los trabajos de sustitución de la red de tubería en la colonia Bellavista y su ampliación.

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Estas afectaciones se suman a las quejas de familias que habitan sobre la avenida José López Portillo, donde las autoridades municipales tampoco concluyeron la reparación del pavimento dañado durante la instalación del nuevo acueducto, situación que provocó bajas ventas e incluso pérdidas económicas a diversos comercios, sin que hayan recibido atención por parte de la Dirección de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Campeche.

La situación ahora se repite en el cruce de las calles 108 y 16 de Septiembre, donde personal municipal dejó inconclusos los trabajos de rehabilitación del pavimento.

“Personal de la alcaldía de Biby dejó en malas condiciones este cruce y la situación empeora cuando llueve. Los vehículos llegan a derrapar por la gravilla que se desprende de los trabajos de pavimentación de baja calidad que realizaron”, manifestó Francisca Mena, vecina del lugar.

Los afectados señalaron que no es el único punto con deficiencias, ya que en el cruce de las calles 108 y 12 los trabajadores municipales dejaron deteriorado el antiguo pavimento de concreto que debió ser sustituido por uno nuevo.

“Sólo vemos cómo, a los costados y a lo largo de la calle 108 hasta Santa Lucía, se desprenden fragmentos de pavimento. Consideramos que las autoridades del Ayuntamiento de Campeche deberían atender esta situación, pues ya pasaron varias semanas desde que abandonaron los trabajos y, al parecer, así lo van a dejar”, expresó Daniel Ramírez.

Los vecinos también explicaron que desconfían de la obra de sustitución de tubería realizada por el Smapac, ya que, pese a ser nueva, en varias ocasiones tuvo que ser reparada, lo que obligó a romper nuevamente el pavimento debido a diversas fugas.

“No dejaron bien ni la tubería ni la calle. Habrá que ver qué otras fallas surgen, porque esta vialidad es una de las principales vías de comunicación hacia el barrio de Santa Lucía y conecta con varias colonias. Debieron darle prioridad. Además, cuando los trabajadores de camisa naranja pasan por aquí, nos ignoran cuando les pedimos que tomen nota de nuestros reportes”, lamentó Eduardo Peña, vecino del sector.

Comentaron que el servicio de agua potable continúa siendo irregular. En ocasiones pasan hasta dos días sin que el agua llegue con suficiente presión, por lo que únicamente sale por las llaves de la planta baja y no alcanza los tinacos, obligando a las familias a racionar el vital líquido. Se trata de una situación que, aseguran, no ocurría con la red de tubería anterior que fue sustituida.

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JGH