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Campeche / Sucesos

Camioneta atropella a joven en paso peatonal del Malecón de Campeche y se da a la fuga

Joven es hospitalizada tras ser atropellada en el paso peatonal del malecón; el conductor de la camioneta escapó y la Policía Estatal ya busca la unidad.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

20 de jun de 2026

1 min

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Una joven fue atropellada por una camioneta en el malecón de la ciudad y el conductor se dio a la fuga.
Una joven fue atropellada por una camioneta en el malecón de la ciudad y el conductor se dio a la fuga. / Dismar Herrera

Una joven resultó lesionada luego de ser atropellada por una camioneta en la zona del malecón de la ciudad, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades policiacas.

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Los hechos ocurrieron sobre la avenida Pedro Sainz de Baranda, entre Dársena, cuando la víctima intentaba cruzar por el paso peatonal y fue embestida por una camioneta cuyo conductor decidió darse a la fuga tras el percance.

Personal del Sector Salud brindó los primeros auxilios a la lesionada y posteriormente la trasladó al Hospital General para su atención médica.

En tanto, elementos de la Policía Estatal realizaron recorridos por el sector para intentar localizar la unidad responsable, sin resultados.

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JGH

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