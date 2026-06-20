Camioneta atropella a joven en paso peatonal del Malecón de Campeche y se da a la fuga

Una joven resultó lesionada luego de ser atropellada por una camioneta en la zona del malecón de la ciudad, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades policiacas.

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Los hechos ocurrieron sobre la avenida Pedro Sainz de Baranda, entre Dársena, cuando la víctima intentaba cruzar por el paso peatonal y fue embestida por una camioneta cuyo conductor decidió darse a la fuga tras el percance.

Personal del Sector Salud brindó los primeros auxilios a la lesionada y posteriormente la trasladó al Hospital General para su atención médica.

En tanto, elementos de la Policía Estatal realizaron recorridos por el sector para intentar localizar la unidad responsable, sin resultados.

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JGH