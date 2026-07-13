Clínica del IMSS Bienestar en Calderitas encabeza por segundo año las vasectomías sin bisturí en la Península

La clínica del IMSS-Bienestar de Calderitas, en Chetumal, se consolidó como referente en planificación familiar al obtener, por segundo año consecutivo, un reconocimiento del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR) del Gobierno de México, tras realizar 340 vasectomías sin bisturí, la cifra más alta de la Península de Yucatán durante el último año.

El responsable de la clínica, Andrés Sevilla agregó que, desde el 2021, en la unidad médica se han practicado 2 mil 51 vasectomías sin bisturí, cifra que la mantiene entre las unidades con mayor productividad del Sureste del país en este tipo de intervenciones.

Noticia Destacada Derechohabientes denuncian retrasos y falta de insumos en Ginecopediatría del IMSS de Cancún

El volumen de procedimientos realizados en esa unidad representa prácticamente la mitad de las vasectomías sin bisturí que se practican anualmente en Quintana Roo dentro del sector público, donde se realizan entre 650 y 700 intervenciones.

El resto se distribuye entre hospitales y módulos fijos ubicados en municipios como Benito Juárez, Playa del Carmen y otras localidades del centro y sur del estado.

El responsable de la clínica, Andrés Sevilla, señaló que este resultado es producto del trabajo permanente del personal de salud y de las campañas dirigidas a la población masculina para fomentar la paternidad responsable y la participación en la planificación familiar.

En Q. Roo se realizan anualmente alrededor de 700 procedimientos; solo la clínica del IMSS-Bienestar del poblado concentra casi el 50%, al contabilizar 340. / Especial

Por su parte, Cecilio Pantoja, urólogo con experiencia en los sectores público y privado, explicó que la vasectomía sin bisturí es un procedimiento ambulatorio, seguro, rápido y con una efectividad superior al 99 por ciento como método anticonceptivo permanente para hombres que han decidido no tener más hijos. Subrayó que, pese a los mitos que persisten, no afecta la vida sexual ni el desempeño físico.

Se explicó que este procedimiento tiene una efectividad superior al 99 por ciento, no afecta la actividad sexual ni representa riesgos inmediatos o a largo plazo para la salud.

Salvador Castilla, quien recientemente se sometió a la intervención, señaló que dura pocos minutos, no requiere hospitalización y permite retomar las actividades cotidianas en corto tiempo, siempre que se sigan las indicaciones médicas.

Noticia Destacada Trabajador resulta con quemaduras graves tras ruptura de tubería en el Ingenio San Rafael de Pucté

Médicos señalaron que el incremento en el número de hombres que optan por este método refleja un cambio cultural hacia una mayor corresponsabilidad en la planificación familiar y el cuidado de la salud reproductiva. Gracias a ello, la clínica recibe pacientes no sólo de Calderitas, sino también de Chetumal, Bacalar y otras comunidades de la región.

La unidad mantiene abiertas las jornadas permanentes de orientación para los hombres interesados en este método anticonceptivo definitivo, quienes pueden recibir información, resolver dudas y, en caso de ser candidatos, programar gratuitamente el procedimiento.