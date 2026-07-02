Trabajador resulta con quemaduras graves tras ruptura de tubería en el Ingenio San Rafael de Pucté

Un trabajador del Ingenio San Rafael de Pucté, propiedad del Grupo Beta San Miguel, sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en aproximadamente el 60% de su cuerpo, luego de la ruptura de una tubería conectada a un tanque con agua hirviendo y melaza. El empleado fue trasladado de emergencia al Hospital General de Zona del (Instituto Mexicano del Seguro Social) IMSS en la capital del estado, donde permanece grave, mientras su familia solicita su envío a un hospital especializado en la Ciudad de México.

De acuerdo con su esposa, identificada como Wendy, el accidente ocurrió la tarde del pasado lunes, cuando una falla en la tubería provocó que el líquido hirviendo cayera sobre el trabajador mientras realizaba sus labores. Explicó que, desde su ingreso al IMSS, el personal médico ha atendido las lesiones y mantiene al paciente sedado e intubado; sin embargo, considera necesario su traslado a una unidad especializada para aumentar sus posibilidades de recuperación.

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La mujer señaló que, tras el ingreso de su esposo al hospital, tanto el sindicato como la empresa dejaron de darle seguimiento al caso, por lo que pidió la intervención de las autoridades del IMSS para agilizar el cambio de unidad médica.

El trabajador, identificado como Christofer, de aproximadamente 40 años de edad, desempeñaba sus actividades de manera habitual cuando ocurrió el incidente. Compañeros de labores, que solicitaron el anonimato, afirmaron que la ruptura de la tubería fue repentina, lo que le impidió ponerse a salvo antes de recibir el impacto del líquido.

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Fuentes del IMSS informaron que el caso continúa bajo valoración médica para determinar el tratamiento más adecuado. Mientras tanto, el paciente está sedado por la gravedad de las lesiones, aunque su esposa aseguró que responde a su voz con ligeros movimientos de cabeza.

El accidente más reciente registrado en el Ingenio San Rafael de Pucté ocurrió el 18 de febrero del 2022, cuando una explosión en el área de clarificadores dejó 11 trabajadores lesionados por quemaduras de segundo y tercer grado. En aquella ocasión, siete recibieron atención en la Unidad de Medicina Familiar de la comunidad y cuatro fueron trasladados de urgencia al Hospital General de Chetumal.