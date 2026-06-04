Jornadas de vasectomía y ligadura de trompas en Yucatán 2026: fechas, requisitos y dónde serán

Con el objetivo de fortalecer la planificación familiar responsable y prevenir embarazos no planeados, los Servicios de Salud de Yucatán (SSY) realizarán este 6 y 7 de junio las Jornadas Intensivas de Métodos Anticonceptivos Permanentes en el Hospital Materno Infantil, dirigidas a mujeres y hombres que consideran concluida su etapa reproductiva.

La campaña contempla la realización de procedimientos de Oclusión Tubárica Bilateral (OTB), conocida como ligadura de trompas, así como vasectomías sin bisturí, dos métodos considerados permanentes, seguros y altamente eficaces para evitar embarazos futuros.

Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de las estrategias de salud reproductiva impulsadas en el estado para garantizar que mujeres y hombres puedan ejercer una maternidad y paternidad responsables, con acceso a información confiable y procedimientos médicos de calidad.

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Métodos sin afectaciones

De acuerdo con la información difundida por la dependencia estatal, la Oclusión Tubárica Bilateral consiste en bloquear o cortar las trompas de Falopio para impedir el encuentro entre el óvulo y el espermatozoide. Se trata de un método anticonceptivo definitivo que no afecta la vida sexual y cuya recuperación suele ser breve.

En el caso de la vasectomía sin bisturí, los especialistas explicaron que es un procedimiento ambulatorio que se realiza con anestesia local mediante una pequeña punción en el escroto para bloquear los conductos deferentes, evitando el paso de los espermatozoides.

Entre sus ventajas destacan que no requiere hospitalización, es prácticamente indoloro y permite al paciente reincorporarse a sus actividades habituales en aproximadamente 72 horas.

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Los Servicios de Salud de Yucatán destacaron que ambos procedimientos están recomendados para personas que ya tienen el número de hijos deseados, buscan evitar embarazos no planeados y comparten con su pareja la responsabilidad de la planificación familiar.

Especialistas en salud reproductiva subrayaron que los métodos anticonceptivos permanentes registran niveles de efectividad superiores al 99 por ciento.

Además del beneficio individual y familiar, la planificación reproductiva contribuye a mejorar las condiciones de bienestar de los hogares, permite una mejor organización económica y favorece una atención más adecuada de las necesidades de los hijos.

Las jornadas serán en el Hospital Materno Infantil. Los interesados podrán solicitar informes al 9994294737 y 9999126374.